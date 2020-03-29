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أخبار العالم

قرار جديد لـ مطاعم وبوفيهات السعودية بسبب كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 09:24 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
ألزمت أمانة منطقة الرياض، منشآت تقديم الوجبات الغذائية كالمطاعم والبوفيهات، بتغليف الوجبات وطلبات العملاء، وإغلاقها بطريقة آمنة ومحكمة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل، بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي للمستهلك بشكل سليم، وبما يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعمل أمانة منطقة الرياض على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة بالتنسيق مع الأسواق الغذائية الكبرى وفروعها بالمدينة، لتقديم خدمة تجهيز الطلبات للعملاء من المواطنين والمقيمين، وتسليمها لهم في مركباتهم، لمنع التزاحم والاصطفاف، وتيسير عملية التسوق وبما يضمن منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1299 حالة حتى الآن.

وكشف المتحدث الرسمي عن وفاة 4 مقيمين، ليرتفع عدد الوفيات من الفيروس إلى 8 حالات.

وزف العبدالعالي بشرى تعافي 29 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 66 متعافيًا.

وأوضح متحدث "الصحة" أن من الحالات الـ96 المسجلة 28 حالة ارتبطت بالسفر، والـ68 حالة الأخرى ارتبطت بمخالطة اجتماعية لحالات سابقة.
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