بعد قرار إيقاف تصدير البقوليات.. برلماني يطالب بإيقاف تصدير السكر والقمح لهذا السبب

أكد النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية صدور قرار حظر تصدير البقوليات لمدة ثلاثة أشهر وذلك للحفاظ علي موارد مصر من البقوليات في تلك الفترة ، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية بالعالم غير مستقرة وان قرار إيقاف التصدير دولي وليس محلي.





وأوضح في تصريح خاص لـ "صدي البلد" أن حجم صادرات الزراعية لمصر يتراوح بين أربعة ونصف وخمس ملايين دولار سنويا وان ذلك القرار سيؤثر علي الاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة ولكن الوضع غير امن لاعتماد المصريين علي البقوليات بشكل كبير، موكدًا إن ذلك القرار من الخطوات الاحترازية لتأمين واشباع الاسواق المصرية بالموارد وضمان ثبات الأسعار للمواطن البسيط.





وأكمل النائب حديثة:" المشكلة الكامنة ستظهر في الحصيلة الدولارية التي تأتي من التصدير وان من الافضل البحث علي موارد أخرى لتصديرها لكي نتمكن من تعويض تلك الحصيلة"، موضحًا أن مصر لا تمتلك فائض من البقوليات في ذلك الفترة للتصدير.





وطالب "الجوهري " وزارة الصناعة والتجارة باعادة النظر للمحصولات الضرورية ايضا للمواطن وبالاخص (السكر والقمح) وايقاف تصديرها وتأمين الأسواق للحفاظ علي الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا وتشديد الرقابة علي التجار المحتكرين بالاسواق.





والجدير بالذكر أن موقع "صدي البلد" الإخباري، حصل علي نص قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بحظر تصدير كافة أصناف البقوليات لمدة 3 شهور.





قال القرار الصادر عن نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية برقم 194 لسنة 2020، الذي تم اعتماده اليوم السبت؛ إنه سيتم العمل بذلك القانون بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.



