بالحمار والكارِتة.. حملات مكثفة لتعقيم المنشآت العامة في الوادي الجديد.. صور

واصل حزب مستقبل وطن في الوادي الجديد، اليوم الأحد، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، أعمال التعقيم والتطهير بالأماكن المختلفة في 4 مراكز إدارية بمحافظة الوادي الجديد لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

كما جري إعداد فرق عمل مجهزة بمعدات تطهير محملة بمادة هيبوكلوريد الصوديوم والتي تعتبر من أقوى المواد المستخدمة في مكافحة انتشار هذا الوباء، وجرى استخدام الحمير والكارتات في نقل تلك المواد وحملها من أجل تطهير وتعقيم عدد من المحلات التجارية والمنازل والمصالح الحكومية وماكينات الفيزا كارات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاصرة هذا الفيروس، التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره في أغلب دول العالم.





وشملت المبادرة تطهير مراكز باريس والفرافرة وبلاط والداخلة، بإشراف أمناء هذه المراكز الإدارية، وجري تعليق ملصقات توعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا في أماكن تجمعات المواطنين في محطات الوقود، والميادين العامة والرئيسية، كما وفر الحزب مظلات للوقاية من أشعة الشمس للموظفين خلال تواجدهم امام ماكينات الصراف الالي بمركز الداخلة خلال عملية صرف الرواتب الشهرية.

واستمر الحزب في تعقيم وتطهير جميع المنشآت العامة وأماكن تجمع المواطنين بنطاق المحافظة وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس "كورونا المستجد" مؤكدًا علي التعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم العون والمدد لعبور تلك الأزمة التي تمر بها مصر والعالم.

كان حزب مستقبل وطن، أطلق حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

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