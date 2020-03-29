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فن

الجميلة والوحش وبحيرة البجع يحققان مشاهدة عالية بعد عرضهما على يوتيوب

الأحد 29/مارس/2020 - 09:39 م
مسرحية الجميلة والوحش
مسرحية الجميلة والوحش
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أحمد إبراهيم
حقق عرضا الجميلة والوحش وبحيرة البجع مشاهدة عالية عبر موقع اليوتيوب وذلك في إطار عروض وزارة الثقافة الإلكترونية ضمن مبادرة خليك في البيت للحد من انتشار فيروس كورونا. 

يشار إلى أن عرض الجميلة والوحش من إنتاج فرقة المسرح القومى للطفل ومقتبس من القصة العالمية التى تحمل نفس الاسم وتروى حكاية فتاة شابة أسرها وحش داخل قصره، ليقع فى غرامها وتكتشف أنه أمير مسحور.


ويقوم ببطولة العرض مروة عبد المنعم، هشام المليجى، زينب وهبى، سيد جبر، أحمد عثمان، حسن يوسف، آلاء المصرى، وائل إبراهيم، منصور عبد القادر، أحمد يوسف، هناء سعيد، محمد الشربينى، أشرف عبد الفضيل، ديكور شادى عبد الحميد، الحان هشام طه، استعراضات أشرف فؤاد، تأليف وأشعار ناصر محمود، مخرج منفذ جاد الشهاوى وإخراج محمود حسن.


وتدور أحداث باليه بحيرة البجع فى 4 فصول حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج  لتصبح أميرة البلاط على أن يتم ذلك فى حفل عيد ميلاده وبعد جدال يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقتهن لكنه يفاجأ بتحولهن إلى أميرة ووصيفاتها وبعد اطمئنان  الأميرة  البجعة  تروى له حكايتها وتتوالى الأحداث.

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