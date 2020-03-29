الجميلة والوحش وبحيرة البجع يحققان مشاهدة عالية بعد عرضهما على يوتيوب

يشار إلى أن عرض الجميلة والوحش من إنتاج فرقة المسرح القومى للطفل ومقتبس من القصة العالمية التى تحمل نفس الاسم وتروى حكاية فتاة شابة أسرها وحش داخل قصره، ليقع فى غرامها وتكتشف أنه أمير مسحور.





ويقوم ببطولة العرض مروة عبد المنعم، هشام المليجى، زينب وهبى، سيد جبر، أحمد عثمان، حسن يوسف، آلاء المصرى، وائل إبراهيم، منصور عبد القادر، أحمد يوسف، هناء سعيد، محمد الشربينى، أشرف عبد الفضيل، ديكور شادى عبد الحميد، الحان هشام طه، استعراضات أشرف فؤاد، تأليف وأشعار ناصر محمود، مخرج منفذ جاد الشهاوى وإخراج محمود حسن.



