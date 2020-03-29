معهد الأورام يناشد المواطنين التبرع بالدم.. فيديو

قال الدكتور حاتم أبو القاسم مدير معهد الأورام، إن مريض السرطان يحتاج إلى كميات دم كثيرة. حيث يحتاج نقل دم يوميا.

وأضاف أبو القاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن هناك عمليات جراحية كبيرة تحتاج إلى نقل دم.

وتابع أن احتياج المعهد للدم يكون احتياجا أساسيا، مشيرا إلى أنه كان المعهد في السابق يفعل حملات داخل المولات والشوارع لتبرع المواطنين بالدم.

وأوضح أن جميع الحملات التي كان يفعلها المعهد لتبرع المواطنين بالدم توقفت حاليا ولا يوجد حل سوي ذهاب المواطنين الي المعهد للتبرع بالدم.

وأشار إلى أن مواعيد فتح المعهد للتبرع بالدم يوميا من ٨:٣٠ صباحا حتى ٣ مساء كل يوم وندعو المواطنين بسرعة التبرع بالدم لصالح مرضى معهد الأورام.