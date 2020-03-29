تعرف على موعد تقديم الإقرارات الضريبية هذا الشهر.. فيديو

. قال سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ، إن الأزمة التي تمر بها مصر جعلتنا نقوم بعمل الإجراءات الخاصة بها مسبقا









وأضاف سعيد فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أنه بناء علي هذه الإجراءات قمنا بمد اجل الاقرار الى 16 يوما اضافية بحيث يكون يوم 16 أبريل هو موعد تقديم الإقرارات دون اى أعباء إضافية علي الممول .









وأوضح فؤاد ،: أننا قمنا بتفعيل وتوفير خدمة الإقرارات الالكترونية لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع التكدس و للعميل حرية الاختيار.









وتابع :أننا قمنا بتجهيز خدمة الإقرارات الالكترونية اعتبارا من 1/1 وهي الآن تعمل بكفاءة بالإضافة إلى الخط الساخن 16395 للتواصل معنا من خلاله .









واستكمل : الخط الساخن يساعد الممولين على كيفية ملء الإقرار وكيفية تسجيل أنفسهم على الموقع وإمكانية دفع الضريبة .