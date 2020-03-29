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تعرف على موعد تقديم الإقرارات الضريبية هذا الشهر.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 09:47 م
الضرائب
الضرائب
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إبراهيم القادري
قال سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ، إن الأزمة التي تمر بها مصر جعلتنا نقوم بعمل الإجراءات الخاصة بها مسبقا .


وأضاف سعيد فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أنه بناء علي هذه الإجراءات قمنا بمد اجل الاقرار الى 16 يوما اضافية بحيث يكون يوم 16 أبريل هو موعد تقديم الإقرارات  دون اى أعباء إضافية علي الممول .


وأوضح  فؤاد ،: أننا قمنا بتفعيل وتوفير خدمة الإقرارات الالكترونية  لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد لمنع التكدس و للعميل حرية الاختيار.


وتابع :أننا قمنا بتجهيز خدمة الإقرارات الالكترونية اعتبارا من 1/1 وهي الآن تعمل بكفاءة بالإضافة إلى الخط الساخن 16395 للتواصل معنا من خلاله .


واستكمل : الخط الساخن يساعد الممولين على كيفية ملء الإقرار وكيفية تسجيل أنفسهم على الموقع وإمكانية دفع الضريبة .
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