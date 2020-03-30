الإعلاميون في زمن الكورونا يروون لـ صدى البلد يومياتهم في الحظر.. القرموطي مصاحب العود والقطط.. وعمرو خليل: بلعب مع ولادي.. ودعاء فاروق: بنصلي جماعة ونحضر الأكل مع بعض

عمرو خليل: لم أشاهد والدتي منذ أسبوعين واللعب مع الأولاد تسليتي

دعاء فاروق: أنا وولادي بنصلى جماعة وبنعمل أكل سوا

جابر القرموطي: أنا رجل بيتوتى لم أتأثر كثيرًا بالحظر





في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية يلتزم الإعلاميون بقرارات الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ويحاولون أن يشغلوا وقت الحظر بما يفيدهم وعن ذلك رووا بعض الإعلاميين لصدى البلد يومياتهم فى الحظر...





جابر القرموطى يقضى يومه أثناء فرض حظر التجول بشكل طبيعى .





يتابع جابر القرموطى أعماله فيقوم بالتجهيزات لبرنامجه لمدة أربع أيام، حتى تخرج الحلقة كل أسبوع بجودة واحترافية.





وأضاف جابر القرموطى فى فيديو خاص لصدى البلد: "أنا رجل بيتوتى لم أتأثر كثيرًا بحظر التجوال، ولا أرى بِه تحديد إقامة بقدر مايحتاج تنظيم وقت فقط".





وتابع جابر القرموطى: "أذهب للتصوير الخارجي، وأقوم بإجراءات السلامة كأى مواطن عادى،وفى المنزل أصاحب "آلة العود " بشكل أكبرمن الأول، وأجلس مع القطط الخاصة بى وبهذه المناسبة أحب على التأكيد أن الحيوانات الأليفة غير ناقلة لفيروس كورونا كما يدعى البعض".





وأكمل: "عندما أعود من التصوير أذهب للسوبر ماركت وأشترى مستلزماتى، وبلتزم بساعات الحظر وأتابع الأخبار فى المنزل، ولأنى صحفى إذا كان هناك شيء عاجل أنزل من المنزل لأقوم به".





واختتم حديثه " أتمنى الأزمة دى تعدى على خير بلدنا تكون أكثر أمان من البلاد الأخرى".





أما الإعلامي عمرو خليل قال بعيدا عن العمل أحاول قضاء الوقت فى المنزل فى قراءة الكتب ومتابعة الأخبار على كل المحطات .





وأضاف عمرو خليل لدى ثلاثة أطفال بعد الحظر وجدت الكثير من الوقت للعب معهم، وبكتشف فيهم حاجات وبسلى وقتى معهم.





وتابع لم أر والدتى وأهلى من أسبوعين، رغم أنه صعب لكن خوفًا عليهم طبعًا من انتشار فيروس كورونا .





وعن طرق الوقاية التى يتبعها قال عندما أدخل المنزل بغسل يدى ووجهى ، وأقوم بتغيير ملابسى قبل التعامل مع الموجودين فى المنزل.









وروت الإعلامية دعاء فاروق، يومياتها بعد قرار حظر التجول الذى اتخذته الدولة محافظة منها على حياة الشعب المصرى وحتى لا ينتشر الإصابة بفيروس كورونا .









فقالت دعاء فاروق، حظر لتجول زاد ترابطى مع أولادى رغم أننا كنا طوال الوقت معًا ، إلا ان السوشيال ميديا كانت واخدانا .









وأضافت دعاء فاروق ، أصبحنا نصلى جماعة مع بعض ، وأولادى واظبوا على الصلاة ،وبنعمل اكل مع بعض معظم الوقت فى المطبخ وأحيانًا بنتفرج على أفلام ومسلسلات سوا ، وبنزل التصوير ولا أذهب إلى أى مكان .





وتابعت دعاء فاروق انقطعت عن والدتى وذهبت لها يوم عيد الأم رغم انى كنت ناوية عدم الذهاب ، لكن لم أستطع وذهبت لوحدى بدون الأولاد لم أدخل حجرتها وسلمت عليها ورجعت .





وعن طرق الوقاية التى تتبعها قالت عندما أدخل المنزل بغير ملابسى واخد دش والبس هدوم نضيفة ولا أبوس أولادى إلا بعد كل ذلك.