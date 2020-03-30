حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 30 /3 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لإقامة حوارات بناءة وممتعة مع من حولك.
عاطفيا: اليوم تساعدك الأفلاك على اختيار كلمات مؤثرة تقربك ممن تحب.
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تنظم نفقاتك وأفكارك وحاول أن تقتصد وتعتني بخطواتك وحساباتك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاصا يدعمونك بإخلاص.
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا ويمنحك كل السحر والحيوية والجاذبية
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تستدعي طاقتك الإيجابية وتمد من حولك بالقوة والحماس.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة ويجب أن تتذكر أن لبدنك عليك حق، واليوم مناسب للاهتمام بصحتكومن المهم ألا تتكلم عن أخبارك الشخصية.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تعمل في صمت وتمضي نحو أهدافك بحذر وتدرس جيدا كل خطوة.
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء واليوم مناسب للمشاركة والتسلح بالرفاق.. تذكر أن الاتحاد قوة.
مهنيا: تتحمل المسئولية وتنجز أعمالك بجدية.. تفكر وتخطط وتتطور.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في مواجهة برجك.. يجب ألا تتسرع في انفعالاتك وردودك مهما كانت الاستفزازات.
مهنيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تعمل بجدية وأن تتجنب المواجهات واحم نفسك من الأخطاء والمكائد.برج الميزان
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم وقد تجد من يخفف عنك الهموم وتتيسر الأمور.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك بحسن التمييز وبالحدس والبصيرة الثاقبة، فقط لا تتسرع في توقيع الأوراق.
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتخطط جيدا وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشاريع طموحة.
عاطفيا: رغم الضغوط، تنجح اليوم في الاقتراب ممن تحب وقد تدفعك الأفلاك لبناء علاقة عاطفية على أسس سليمة.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وصحيا: القمر في المنزل السادس يساعدك اليوم على اتخاذ قرارات سليمة ويدفعك لتنظيم جهودك ووقتك جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: لديك قوة ملاحظة ويساعدك ذلك على التصرف بكياسة، وينصحك الفلك بالتواجد مع من تجد سعادتك معهم.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات، القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات عاطفية حلوة وتفاهم واليوم فرصتك للإصلاح والعيش بسعادة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدعمك اليوم.. تبدو أكثر نشاطا وحماسا وتحصل على التقدير.
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا وعائليا: الأجواء من حولك مشدودة ولكي تُحل يجب أن ينشغل كل شخص بواجباته.