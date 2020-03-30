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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 30 /3 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:39 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الأثنين 30- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الاثنين30-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:


 برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لإقامة حوارات بناءة وممتعة مع من حولك.

عاطفيا: اليوم تساعدك الأفلاك على اختيار كلمات مؤثرة تقربك ممن تحب.


برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تنظم نفقاتك وأفكارك وحاول أن تقتصد وتعتني بخطواتك وحساباتك.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاصا يدعمونك بإخلاص.

برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا ويمنحك كل السحر والحيوية والجاذبية

مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تستدعي طاقتك الإيجابية وتمد من حولك بالقوة والحماس.

برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة ويجب أن تتذكر أن لبدنك عليك حق، واليوم مناسب للاهتمام بصحتكومن المهم ألا تتكلم عن أخبارك الشخصية.

مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تعمل في صمت وتمضي نحو أهدافك بحذر وتدرس جيدا كل خطوة.


برج الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء واليوم مناسب للمشاركة والتسلح بالرفاق.. تذكر أن الاتحاد قوة.

مهنيا: تتحمل المسئولية وتنجز أعمالك بجدية.. تفكر وتخطط وتتطور.


برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في مواجهة برجك.. يجب ألا تتسرع في انفعالاتك وردودك مهما كانت الاستفزازات.

مهنيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تعمل بجدية وأن تتجنب المواجهات واحم نفسك من الأخطاء والمكائد.برج الميزان

برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي داعم وقد تجد من يخفف عنك الهموم وتتيسر الأمور.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك بحسن التمييز وبالحدس والبصيرة الثاقبة، فقط لا تتسرع في توقيع الأوراق.

برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتخطط جيدا وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشاريع طموحة.

عاطفيا: رغم الضغوط، تنجح اليوم في الاقتراب ممن تحب وقد تدفعك الأفلاك لبناء علاقة عاطفية على أسس سليمة.


برج الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وصحيا: القمر في المنزل السادس يساعدك اليوم على اتخاذ قرارات سليمة ويدفعك لتنظيم جهودك ووقتك جيدا.

عاطفيا واجتماعيا: لديك قوة ملاحظة ويساعدك ذلك على التصرف بكياسة، وينصحك الفلك بالتواجد مع من تجد سعادتك معهم.


 برج الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات، القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات عاطفية حلوة وتفاهم واليوم فرصتك للإصلاح والعيش بسعادة.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدعمك اليوم.. تبدو أكثر نشاطا وحماسا وتحصل على التقدير.


 برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا وعائليا: الأجواء من حولك مشدودة ولكي تُحل يجب أن ينشغل كل شخص بواجباته.

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجنب الدخول في حوارات شائكة قد تؤدي لصدام

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