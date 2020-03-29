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اقتصاد

بالصور... غاز مصر تحقق نجاحا للعام الثاني.. تعرف عليها

الأحد 29/مارس/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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مايكل عياد
قال المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر إحدي شركات قطاع البترول، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى ل ٤٥٨ ألف وحدة سكنية بنسبة تصل إلى حوالى ٤٠٪ من إجمالى عدد العملاء خلال العام على مستوى الجمهورية وذلك تماشيًا مع ماهو مخطط من وزارة البترول لافتا أن هذا الرقم يعنى تحقيق وفر يصل إلى حوالى ٨.٥ مليون إسطوانة بوتاجاز  حيث تم  تحقيق ١٦١٦ عميل فى اليوم الواحد .

وأضاف المهندس وائل جويد، خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة غاز  مصر، أنه كان لصعيد مصر ومناطق الدلتا النصيب الأكبر فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى تطبيقًا لسياسة الدولة الداعمة للمحافظات الأقل دخلًا، 
موضحا انة تم الوصول لرقم ٤.٧ مليون عميل على مستوى الجمهورية بنهاية ٢٠١٩ بنسبة تصل إلى ٤٥٪ من مجمل أعمال التوصيل.

وأشار رئيس شركة غاز مصر، إستطاعت الشركة ومن خلال الجانب الآخر فى نشاط الشركة وهو المشروعات البترولية والأعمال المدنية من تحقيق رقم قياسى آخر غير مسبوق وصل إلى ٥٦٣ مليون جنيه بزيادة حوالى ٢٠٪ عن العام السابق مما كان له عظيم الأثر فى قدرة الشركة على تنويع مصادر دخلها لافتا ان الشركة تسعي جاهدة خلال المرحلة القادمة إلى مضاعفة هذا الرقم بالإضافة إلى ماسبق فقد حققت شركة غاز مصر نقلة نوعية وطفرة واعدة فى مجال الإستثمارات فى مجالات متنوعة لتعظيم عائدتها وللمحافظة على مصادر دخل تضمن لها الريادة حيث تمت المشاركة بنسبة ٢٥٪ فى مصنع لإنتاج مواسير البولى إيثيلين بأقطار مختلفة للإستخدام فى أعمال الغاز الطبيعى وأعمال توصيل المياه وخلافه مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.
بالصور... غاز مصر تحقق نجاحا للعام الثاني.. تعرف عليها
بالصور... غاز مصر تحقق نجاحا للعام الثاني.. تعرف عليها
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