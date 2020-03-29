بالصور... غاز مصر تحقق نجاحا للعام الثاني.. تعرف عليها

قال المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر إحدي شركات قطاع البترول ، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى ل ٤٥٨ ألف وحدة سكنية بنسبة تصل إلى حوالى ٤٠٪ من إجمالى عدد العملاء خلال العام على مستوى الجمهورية وذلك تماشيًا مع ماهو مخطط من وزارة البترول لافتا أن هذا الرقم يعنى تحقيق وفر يصل إلى حوالى ٨.٥ مليون إسطوانة بوتاجاز حيث تم تحقيق ١٦١٦ عميل فى اليوم الواحد .





وأضاف المهندس وائل جوي د، خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة غاز مصر، أنه كان لصعيد مصر ومناطق الدلتا النصيب الأكبر فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى تطبيقًا لسياسة الدولة الداعمة للمحافظات الأقل دخلًا،

موضحا انة تم الوصول لرقم ٤.٧ مليون عميل على مستوى الجمهورية بنهاية ٢٠١٩ بنسبة تصل إلى ٤٥٪ من مجمل أعمال التوصيل.



