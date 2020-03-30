صناعة النواب عن قرار حظر التصدير: لا داعي لشراء كميات كبيرة من السلع

وصف النائب فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار حظر تصدير البقوليات لمدة ثلاثة أشهر بأنه من أهم قرارات الحكومية المصرية في تلك الفترة التي تشهدها البلاد في ظل وجود فيروس كورونا، مشيرًا الي أن هذا القرار يؤكد اهتمام الحكومة المصرية بتأمين الأسواق وسد احتياجات المواطن المصري بمخزون البقوليات لأهميتها بالنسبة للمواطن المصري وخصوصا بعد اعلان حظر التجوال.





وأوضح "فوزي فتي" في تصريح لـ "صدي البلد"، أن الصناعة المصرية لن تتاثر لاستمرارية العمل لاشباع حاجات المواطن المصري ولكن التأثير سيظهر في الاقتصاد المصري لوقف الاستراد والتصدير، واللذان يعتبران أهم عوامل انتعاش الاقتصاد، موكدًا أن قرار وقف التصدير عالمي وكل دول العالم تتخذ خطوات احترازية أيضا من جانبها لتأمين مخزونها من الموارد حتي تنتهي أزمة فيروس كورونا.





وطالب "فتي" المواطنين بالتعاون مع الحكومة المصرية ومساندتها وعدم شراء كميات كبيرة من المنتجات، مؤكدًا أن الدولة توفر جميع المنتجات بالاسواق المصرية وبسعر يناسب المواطن البسيط.





يذكر أن موقع "صدي البلد" الإخباري، حصل علي نص قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بحظر تصدير كافة أصناف البقوليات لمدة 3 شهور.





وقال القرار الصادر عن نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية برقم 194 لسنة 2020، الذي تم اعتماده يوم السبت؛ إنه سيتم العمل بذلك القانون بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.



