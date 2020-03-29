نائب محافظ مطروح تستمع لمشاكل المواطنين وتتابع ضبط الأسعار بالأسواق

التقت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح بعدد من المواطنين والاستماع لمشاكلهم خلال جولة تفقدية بمدينة مرسى مطروح.





كما تفقدت الأسواق لمتابعة الأسعار المقدمة للمواطنين بسوق الخضار والمعرض اللوجستي وعدد من محال الجزارة .





وأكدت على ضرورة عدم المغالاة في الأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي حقوق المواطنين وذلك من خلال مباحث التموين ومديرية التموين تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لضبط الأسواق.



