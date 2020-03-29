صلاح حسب الله: تسليم أول دفعة من بطاقات العمالة غير المنتظمة لوزارة القوى العاملة

قال النائب د صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب انه " تم تسليم أول دفعة من صور بطاقات العاملين الغير منتظمين وعددها ( ٢٧٠٠ اسم ) لوزارة القوى العاملة صباح اليوم الأحد.





وأضاف " حسب الله " أنه تم تفريغها وترقيمها، وجارى استكمال العمل لتفريغ وترقيم باقى البطاقات لتسليمها بأسرع وقت، و يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لحصر العمالة غير المنتظمة لصرف التعويضات المقررة من الدولة.





يأتى ذلك بعد أن قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة إنه منذ ظهر الخميس الماضى، حتى الآن تم تسجيل ما يزيد عن 750 ألف عامل ضمن العمالة غير المنتظمة على الموقع الإلكترونى للوزارة، وسيتم ارسال بياناتهم للأجهزة المعنية لتدقيق هذه البيانات، ثم عرضها على لجنة تم تشكيلها من قبل الوزراء لوضع آليات الرعاية لهذه الفئة من العمالة.





وأشار وزير القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، إلى أن هناك تعاونا كبيرا من الجمعيات ومؤسسات المجتمعى المدنى لدعم ورعاية أسر العمالة غير المنظمة، موضحًا أن إحدى الجمعيات طلبت رعاية 100 ألف أسرة.







وأضاف وزير القوى العاملة: "مؤسسات المجتمع المدنى طلبت مخاطبتها بعدد من الحالات، وارسلنا لهم بالفعل".





وكشف محمد سعفان، عن جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، موضحًا أنه يوجد 27 مديرية على مستوى المحافظات لرعاية العمالة غير المنتظمة.