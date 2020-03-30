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برلمان

عضو زراعة النواب: وقف تصدير البقوليات جيد والشعب يساند الحكومة لمواجهة كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:46 ص
البقوليات
البقوليات
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القسم السياسي
قال النائب محمود الشعلان عضو لجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثورة الحيوانية بمجلس النواب، إن قرار حظر تصدير البقوليات لمدة ثلاثة اشهر من اكثر القرارت الاحترازية التي اتخذتها الدولة في ظل الظروف الراهنة للحفاظ علي مواردها للمواطن المصري واشباع احتياجاتة واحتياجات الاسواق، مشيرًا الي أن الدولة لا تنتظر العائد المادي بل الحفاظ علي الثروة البشرية وصحة المواطن في المقام الاول.

واوضح في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن فلاحين مصر لا تنتظر اي تعويض مادي من الدولة وانهم اوائل المساندين والداعمين لقرارات الحكومة المصرية وبالاخص تلك الفترة التي تشهدها البلاد مع موجود فيروس كورونا المستجد، موكدًا ان هناك صعوبة في التصدير وذلك لان القرار قائم علي جميع دول العالم خوفا من انتشار فيروس الكورونا وحماية مواطنيها فهذه هي خطة دول العالم لمواجهة كورونا لسد احتياجاتها.

وطالب عضو لجنة الزراعة ايقاف تصدير جميع الموار المتعلقة بالغذاء للحفاظ علي مخزون الدول للمواطنين المصريين ومساندة جميع الجهات الحكومية للدولة بصدور قرارات واضحة تطمئن الشعب المصري وان مواطنين يساندون الحكومة المصرية بتنفيذ قرارتها.

والجدير بالذكر أن موقع "صدي البلد" الإخباري، حصل علي نص قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بحظر تصدير كافة أصناف البقوليات لمدة 3 شهور.


قال القرار الصادر عن نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية برقم 194 لسنة 2020، الذي تم اعتماده اليوم السبت؛ إنه سيتم العمل بذلك القانون بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

طالب قرار " جامع" الجهات التنفيذية بالوزارة بالعمل علي تنفيذ ما جاء به، موضحا أن تك الاجراءات تأتي في اطار الضوابط الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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