عضو زراعة النواب: وقف تصدير البقوليات جيد والشعب يساند الحكومة لمواجهة كورونا

قال النائب محمود الشعلان عضو لجنة الزراعة والري والامن الغذائي والثورة الحيوانية بمجلس النواب، إن قرار حظر تصدير البقوليات لمدة ثلاثة اشهر من اكثر القرارت الاحترازية التي اتخذتها الدولة في ظل الظروف الراهنة للحفاظ علي مواردها للمواطن المصري واشباع احتياجاتة واحتياجات الاسواق، مشيرًا الي أن الدولة لا تنتظر العائد المادي بل الحفاظ علي الثروة البشرية وصحة المواطن في المقام الاول.





واوضح في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن فلاحين مصر لا تنتظر اي تعويض مادي من الدولة وانهم اوائل المساندين والداعمين لقرارات الحكومة المصرية وبالاخص تلك الفترة التي تشهدها البلاد مع موجود فيروس كورونا المستجد، موكدًا ان هناك صعوبة في التصدير وذلك لان القرار قائم علي جميع دول العالم خوفا من انتشار فيروس الكورونا وحماية مواطنيها فهذه هي خطة دول العالم لمواجهة كورونا لسد احتياجاتها.





وطالب عضو لجنة الزراعة ايقاف تصدير جميع الموار المتعلقة بالغذاء للحفاظ علي مخزون الدول للمواطنين المصريين ومساندة جميع الجهات الحكومية للدولة بصدور قرارات واضحة تطمئن الشعب المصري وان مواطنين يساندون الحكومة المصرية بتنفيذ قرارتها.



