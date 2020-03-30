4 أخطاء تصيبك بـ فيروس كورونا.. 6 حيل لتحمي نفسك

أخطاء عديدة يقوم بها الكثير منا تتسبب فى الاصابة بفيروس كورونا إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى إليك أبرز الأخطاء

1- إغفال تعقيم الأوراق النقدية التي يمكن أن تكون مصدرا لنقل العدوى.

2- الحيوانات مصدر لنقل العدوى فلا يمكن أن تنتقل العدوى عبر سعال الحيوان الأليف لكن يمكن أن تنتقل عبر لمس فرائها.

3- إغفال تعقيم الهاتف المحمول من وقت لآخر فى الاصابة بالفيروس ونقل العدوى أيضا.

4- عدم قدرة البعض على ارتداء أقنعة الوجه لساعات طويلة أثناء اللقاءات والاجتماعات السياسية مثلا.







أما عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحد من مخاطر العدوى، أكد الدكتور مجدى بدران أستاذ المناعة فتتمثل فى





1. تجنب القبلات







2. التوقف عن تدخين التبغ بجميع أشكاله.







3.الحفاظ على نظافة الفم الجيدة.





5. تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وغسل الأيدي بالماء والصابون كثيرًا، خاصة بعد لمس أسطح ملوثة وقبل لمس الأنف أو الفم أو العين.







6. ممارسة آداب السعال، وهى الحفاظ على مسافة مترين من الآخرين عند العطس أو الكحة، وتغطية الأنف والفم عند العطس بمنديل ورقى يستخدم مرة واحدة أو بالملابس مثل الكم أو العطس داخل الجاكت، والتخلص من المنديل المستخدم بطريقة صحية بوضعه فى كيس وغلقه بإحكام ، وغسل اليدين بعد العطس.



