الديهي: السيسي يطبق فكرة فقه الواقع من خلال قراراته الأخيرة.. فيديو

قال الإعلامى نشأت الديهى، إن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن اجتماع رئيس الجمهورية اليوم مع وزير الدفاع والانتاج الحربي والمالية والصحة والسكان، بالإضافة رئيس الوزراء، تناول متابعة الاجراءات المتخذة على مستوى الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وأعرب الرئيس السيسي أثناء الاجتماع عن تقديره للعاملين فى قطاع الصحة في مصر، و قرر الرئيس زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% ، بالإضافة إلي أنشاء صندوق مخاطر لاعضاء المهن الطبية.





و قرر السيسي صرف مكافأت استثنائية للعاملين بمستفيات العزل والحميات والصدر بكافة أنحاء مصر، من خلال صندوق تحيا مصر.





وتابع الديهى معلقا على قرارت الرئيس السيسي أنه : "يفعل فكرة فقه الواقع" ، مضيفا أن؛ الرئيس يعطى كل من يستحق مايستحقه.



