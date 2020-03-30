فيديو صادم.. آلاف المواطنين يخرجون من عربات المترو فجأة

عرض الإعلامي وائل الإبراشي ، مقدم برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر شاشة "القناة الأولي المصرية"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو لآلاف المواطنين يخرجوا من عربات مترو الأنفاق وتزاحم شديد. لآلافالأنفاق





وأظهر مقطع الفيديو، رصيف إ حدى محطات المترو فارغ من المواطنين، قبل أن يصل قطار ويخرج منه الألف في مشهد صادم لتجمع المواطن في ظل مناشدة الدولة بالابتعاد عن الزحام في أزمة فيروس كورونا المستجد.





فيما طالب الإبراشي ، إيجاد حلول لمثل هذه الأمور الصادمة، قائلا: "شيء مؤسف يجعلنا نبكي وتشم رائحة