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توك شو

فيديو صادم.. آلاف المواطنين يخرجون من عربات المترو فجأة

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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عادل نصار

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر شاشة "القناة الأولي المصرية"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو لآلاف المواطنين يخرجوا من عربات مترو الأنفاق وتزاحم شديد.

وأظهر مقطع الفيديو، رصيف إحدى محطات المترو فارغ من المواطنين، قبل أن يصل قطار ويخرج منه الألف في مشهد صادم لتجمع المواطن في ظل مناشدة الدولة بالابتعاد عن الزحام في أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيما طالب الإبراشي، إيجاد حلول لمثل هذه الأمور الصادمة، قائلا: "شيء مؤسف يجعلنا نبكي وتشم رائحة

الموت ولا يمكن أن نترك مثل هذه المشاهد تحدث مرة أخرى".

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