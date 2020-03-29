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أخبار العالم

المغرب يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 10:34 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أظهرت بيانات وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة السادسة من مساء اليوم بلغ  479 حالة أي بزيادة 16 حالة خلال ساعات. 


وتشكل حالات الإصابة المحلية 59% من مجموع الإصابات بينما تشكل الحالات الوافدة 41%.


وقررت الحكومة المغربية انفاق ملياري درهم ما يعادل 200 مليون دولار لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.


وأعلنت الحكومة أنها ستنفق الأموال على توفير 1000 سرير إضافي للرعاية الفائقة و550 جهازًا للتنفس الصناعي و100 ألف أداة للفحص فضلًا عن أدوية ومعدات أخرى.


ويفرض المغرب حالة طوارئ صحية للحد من انتشار الفيروس منذ 20 مارس(آذار) الحالي وحتى 20 أبريل المقبل.
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