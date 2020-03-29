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أخبار البلد

‎منظمة المرأة العربية تطلق حملة إعلامية حول النساء وكورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 10:59 م
حملة منظمة المرأة
حملة منظمة المرأة العربية
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أمل مجدى

تطلق منظمة المرأة العربية حملة إعلامية متعددة العناصر، وذلك في إطار الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد التي تعصف بالعالم في الوقت الراهن.


 

وتتضمن الحملة إرشادات وتوعية حول الوقاية من الفيروس، وتعريف ببطولات النساء في خطوط الدفاع الأمامية ضد الوباء، ومعلومات حول تأثير هذه الجائحة المستجدة على النساء والفتيات اقتصاديا واجتماعيا وصحيا



كذلك تبرز الحملة المبادرات الوطنية وأفضل الممارسات المراعية للمرأة في إطار خطط الاستجابة للوباء، فضلا عن التعريف بأحدث الإصدارات والتقارير التي تتناول هذه الجائحة من حيث تأثيرها على النساء.

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