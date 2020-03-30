بسبب كورونا.. تقديم الاستشارات الطبية عبر واتساب مجانا أثناء الحظر في سيناء

قدمت محافظة شمال سيناء، عددا من المبادرات الشعبية دعما لقرارات الحكومة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





واقتصر العمل بالمستشفيات العام والمركزية على استقبال الحالات الطارئة، وتفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط ( الباطنة العامة - الأطفال - أمراض النسا والتوليد - الجراحة العامة - جراحة العظام ) بـ المراكز والوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات و أطقم الوحدات الصحية.





ومن جانبه .. قال الدكتور طارق محمد كامل ،وكيل وزارة الصحة ، إن المحافظة تواصل تفعيل مبادرة (خليك بالبيت.. خليك إيجابي.. خليك في بيتك تحمي نفسك وتحمي غيرك)، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا.





ويتم توجيه رسائل مباشرة لكل مواطن تحت شعار (كيف تحمى نفسك وأهلك وبلدك من الإصابة بالفيروس) و(مصر تتحدى الأزمات)، بإتباع تعليمات الجهات المعنية وجهود الدولة للقضاء على هذا الفيروس وتلاشي الإصابة.





كما أطلقت مجموعة من الأطباء العاملين في المحافظة ، مبادرة تحت شعار:(طبيبك معاك..خليك بالبيت)، وذلك دون مقابل مادي.





وخصصت المجموعة واتس اب للرد على استفسارات المرضى.





ويتم توصيل كافة المعلومات الطبية إلى أى مواطن دون الخروج أو الذهاب إلى الطبيب، في ظل الأوضاع غير المستقرة، والضرورة الملحة للبقاء في المنازل خلال الفترة القادمة، شاملة النصائح والإرشادات الطبية في مختلف التخصصات حسب احتياجات المواطنين.





وطالبت المجموعة مواطنى المحافظة بالتواصل معها للحصول على أية بيانات أو إرشادات طبية، وللإجابة على أى استفسارات بخصوص فيروس "كورونا" وأسباب انتشاره وكيفية مواجهته والقضاء عليه.





وأكد فريق طبي من شباب أهالى الشيخ زويد شمال سيناء، أنه على استعداد لتقديم الدعم الطبي وكافة الفحوصات الطبية، أثناء فترات الحظر السارية، وتشمل أعمال التمريض وقياس الضغط والسكر وتركيب المحاليل.





وقال وائل الحمايدة، إنه إذا استدعت الحالة الذهاب في الليل للمستشفى سنقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإحضار سيارة الإسعاف والوصول إلى المريض لتقديم الرعاية الطبية إليه.ويضم الفريق الطبي المتطوع، بقيادة وائل الحمايدة كلا من الأطباء "أحمد رضوان، ومحمد محسن، وعبدالله البلتاجي، ومحمود سعيد".





وفي مدينة بئر العبد، قال الدكتور سالم علي، إنه قرر استقبال الحالات الصعبة والطوارئ في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، وقد خصص الواتس الخاص به لأي استفسار طبي، وسيحصل المريض على الروشتة.





وفي السياق نفسه، تبرعت ممرضة من بئر العبد، تقيم بحي الغزلان، بخدمة أي مريض يحتاج إلى حقن أو تركيب محاليل أو تركيب كانيولا أو تركيب أنبوبة تغذية أو تركيب قسطرة بولية أو تغيير على الجروح.





وبادر عدد من أساتذة الكليات بجامعة العريش بنشر المناهج المقررة على روابط إلكترونية لمتابعتها كما يقول الدكتور أحمد البدوي ، بكلية العلوم، والذي قال انه يهدف الى التزام الطالب بمنزله وذلك عند متابعة المقررات في إطار الاستعداد لامتحان آخر العام





كما نظم برلمان الشباب بالشيخ زويد شمال سيناء ، طابور الصرف للمواطنين أمام مكتب البريد بالمدينة .





تولي أعضاء البرلمان للشباب الصغير بمركز حى الكوثر بالشيخ زويد ، عملية تنظيم طابور الموظفين والأهالي أمام مكتب بريد الشيخ زويد للوقاية من فيروس كورونا.





وقال سالم صقر رئيس مركز شباب الكوثر، إن الفكرة جاءت تنفيذا لتعليمات الحكومة بعدم اقتراب المواطنين من بعضهم البعض، حيث تولي الشباب تنظيم الكراسي للمواطنين، وحرصا على وجود مسافة بين الأشخاص، بينما تولي أعضاء آخرون من شباب البرلمان العمل على الوقوف على الباب والشباك والنداء بالاسماء، علي ان يبقي المواطن جالسا الي ان يتم النداء على اسمه.





وبادرت عائلة ال قويدر، إحدى عائلات قسم رابع مدينة العريش شمال سيناء،.بعد إجراء التنسيق اللازم لدخولها من القاهرة الي شمال سيناء. وقد شارك الشباب، من أبناء العائلة في تعبئة الكحول من ٣٠٠٠ الى ٥٠٠٠ علبة، والتي تم وضع استيكر مكتوبا عليها إهداء من عائلة قويدر.





تم عملية التوزيع على 10 أحياء فى مدينة العريش لإتاحته أمام الأسر لاستخدامه في عمليات التطهير والتعقيم.





وشاركت عائلات أخرى في باقي أحياء العاصمة في توفير الكحول والكلور والتي تم استخدامهما في تطهير الشوارع والأحياء الفواخرية وأبو صقل ، وحي الكوثر بالشيخ زويد ، الي جانب تطهير دار الايتام بالعريش ومواقف سيارات المحافظات.





ونفذ مجموعة من الشباب بمختلف أحياء العريش وبءر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل ، حملة شعبية لتعقيم وتطهير للشوارع والمنازل والمساجد ودار الرعاية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.





حيث شاركت الحملات في توفير المستلزمات الخاصة بالتعليم ووقاية بمشاركة رجال الأعمال من أبناء الحي ، بعد الدعوة التي وجهها الشباب وتلبية الجهود التي تقوم بها المحافظة تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة .





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