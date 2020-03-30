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تعليم

مدرسة بكل إدارة تعليمية لتوزيع شرائح الإنترنت على الطلاب بأسوان

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:49 ص
توزيع شرائح الأنترنت
توزيع شرائح الأنترنت على طلاب أولى ثانوي
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شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بمنع ظاهرة الازدحام وتكدس طلاب الصف الأول الثانوى وأولياء أمورهم أمام فروع ومراكز الشركة المصرية للاتصالات لتسلم شرائح الإنترنت الخاصة بالتابلت. 

من جانبه أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه تم التواصل والتنسيق مع مدير عام الشركة المصرية للاتصالات لوضع الآلية الآمنة لتوزيع شرائح الإنترنت على طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2019 /2020.


ولفت السيد الفيومى بأنه تم التنسيق على ترشيح مدرسة بكل إدارة تعليمية لتوزيع هذه الشرائح على الطلاب وفق جدول ثابت على أن يبدأ التسليم من غد الإثنين 30 مارس الجاري فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وطالب الفيومى بضرورة قيام ولى الأمر بالحضور لاستلام الشريحة الخاصة بنجله الطالب على أن يقدم بطاقة الرقم القومي، وأيضًا أصل شهادة ميلاد الطالب .

مدرسة بكل إدارة تعليمية لتوزيع شرائح الإنترنت على الطلاب بأسوان
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