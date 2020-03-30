ماجد خالد يكتب: كورونا وإعادة ترسيم الكوكب





في سنة 2016 اتعمل فيلم اسمه Inferno مأخوذ من رواية (الجحيم) للكاتب الأمريكى الكبير Dan Brown اللى من ضمن كتاباته (ملائكة و شياطيين - شفرة دافينشى - الرمز المفقود) .





كتابات دان براون عموما فانتازيا مخلوطة ببعض الغموض و يعود أصلها لبعض الشخصيات الحقيقية اللى أثرت عموما فى مجريات التاريخ و البشرية بمعنى أنه تناول مثلا سيرة الرسام والمهندس الإيطالي (ليوناردو دافينشى)





و نسج من السيرة الذاتية دى بعض الافكار اللى اتبناها فى كتاباته و ربطها بأعمال دافنشي الفنية و قال ان مفيش عمل فنى رسمها دافينشى إلا وكان وراءه كود أو شفرة او رمز معين يقودنا الى سر من اسرار العالم .





(حرب هتقوم - انتفاضة شعبية - تحركات سياسية - سقطات اقتصادية - أغراض لجماعات متطرفة) و هكذا و ان اللغز موجود فى لوحة او مخطوطة تعود أصلها لدافينشى الرسام .





نرجع تانى تحديدا لفيلم Inferno ، بتدور أحداث الفيلم عن البروفيسور وعالم الرموز فى جامعة هارفارد (روبرت لانغدون )اللى بيفوق بيلاقى نفسه مصاب فى مستشفى .





و المفاجأة هنا تكمن فى وجوده فى مدينة فلورنس (الايطالية ها الايطالية) اللى مش فاكر هو راحها امتى اصلا و اللى كمان مش فاكر احداث اخر يومين من حياته، عشان يكتشف انه مطارد من عده جهات لسبب ميعرفوش بتاتا ف يروح فى مغامرة و يلاقى نفسه فى مهمه للبحث عن شيئ قد يقود الى فناء البشريه او إنقاذها ابتديتوا تربطوا اى أحداث ف دماغكوا ؟ لسه؟





طب نكمل.. تتسارع الأحداث عبر مواقع أثرية شهيرة (معظمها الايام دى مهجور تماما تماما) ،ويكتشف (لانغدون) نموذج علمي جديد ومخيف من شأنه أن يُستخدم إمّا لتحسين نوعية الحياة على الأرض أو تدميرها .. اظن كده دخلتوا الدايرة و ربطتوا الاحداث فى دماغكوا ؟ لسه بردو ؟





طب نشوف الصورة أوضح بقى .. فى ظل الظروف اللى بيمر بيها العالم كله دلوقتى من انتشار فيروس كورونا و فى ظل متابعتى لمجريات الامور الناس لزمت بيوتها - مفيش زحمه - مفيش مواصلات - مفيش سياحه - مفيش سفر .





كل انواع الحياة اليوميه المعتادة و الانشطه توقفت بالكامل .





نتيجة ده ابتديت استشف شوية اخبار تانيه بعيدة شويه عن مكافحة الفيروس نفسه و الهوس و الرعب من انه فيروس قاتل .





على سبيل المثال و بناء على دراسات علمية و بسبب الازمه اللى أحدثها فيروس الكورونا و بسبب الانعزال التام بين دول العالم و بعضها اللى كانت نتيجته ان شكل الحياة على الارض اتغير ، و اتغير معاه عوامل بيئية كمان .





عوامل اساسيه لطالما كانت هاجس كبير جدا للعالم كله بمختلف ثقافاته و ميوله و معتقداته ، ف نلاقى مثلا ان معدل التلوث على كوكب الارض قل بنسبة حوالى 48% من اللى كان عليه قبل انتشار الفيروس و بدأ الازمه.





و نلاقى كمان دراسات علميه بتتكلم عن تطور ملحوظ لإلتئام ثقب الاوزون نتيجة قلة الصخب و الانشطه اليومية اللى اتعودوا البشر ممارستها .





كذا مصدر اتكلم كمان عن ان الفيروس مهجن معمليا و ان وراه اغراض اقتصاديه معينه .





هل الازمة دى مفتعله و هل الغرض مش مجرد حروب سياسيه بيلوجيه لاغراض اقتصاديه بين دول معينه ؟





هل المغزى هو محاولة تحسين الحياة على كوكب الارض و التخلص من حمل زائد و عدد كبير من البشر فى محاولة للتضحية بجزء من البشريه نظير تحسين الاجواء للجزء اللى هيفضل عايش ؟





هل الدوامه اللى العالم كله فيها دى قربت تخلص و حققت الغرض منها ولا لسه مفروض تطول شويتين تلاته عن كده ؟؟؟





اسئلة كتير جدا ممكن تقعد تسألها لنفسك و متوصلش لاجابه واضحه محدده





لكن مما لا شك فيه ان العالم لاول مره بيمر بأزمة زى دى ممرش بيها حتى فى ظل حروب عالمية و اوبئه و مجاعات و مجازر بإسم الدين و السياسة .





العالم مش هيبقى هو هو تانى ابدا بعد مرور الازمه





المعتنقات هتتغير و الثقافات هتتغير و القناعات بجودة الحياة نفسها او الهدف من وجود البشر ع االارض نفسه هيتغير





المرعب هنا بقى مش الفيروس نفسه و أثره على البشرية ...المرعب هنا ان لو اللى كنا بنشوفه ف الافلام و نعتبره مادة فيلميه بعيده عن الواقع .



