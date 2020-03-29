متحدث الصحة يطمئن المصريين حول نسب الشفاء من كورونا.. فيديو

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر وصل إلى 609 حالات ومن ضمنهم 132 حالة تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل بالإضافة إلى 4 وفيات جديدة اليوم .









من فيروس كو رونا في ارتفاع وهذا بفضل البروتوكول العلاجي المتبع تطبيقه في مصر منذ البداية . وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن نسبة الشفاء









وأوضح خالد مجاهد ، أن 4 حالات الوفاة التي تم وصولهم إلى المستشفى في حالة خطيرة جدا وتتراوح أعمارهم من 58 إلى 84 عاما.









وتابع : إن الوزارة لم تعزل أي محافظات بالكامل إلى الآن ولكن نقوم بعمل حجر صحي إلى المخالطين إلى الحالات الإيجابية التي نعثر عليها حتى نقوم بتقنين وضع الفيروس في هذا المكان ومنع انتشاره .







