اشرف رشاد: تأجيل أقساط القروض متناهية الصغر 6 أشهر يخدم 3.5 مليون أسرة

أعلن النائب اشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، مساندته التامة للعديد من المطالب البرلمانية والشعبية ، بضرورة صدور قرار من هيئة الرقابة المالية، بتأجيل أقساط قروض المشروعات متناهية الصغر التي تقدمها الجمعيات وشركات التمويل الخاصة لمدة 6 أشهر، أسوة بقرار البنك المركزى تأجيل سداد أقساط القروض البنكية.





وقال "رشاد"، أن هذا القرار في حال صدوره يخدم البسطاء، وشريحة كبيرة من المصريين تصل إلى نحو 3.5 مليون مصري يستفيدون من هذه النوعية من القروض متناهية الصغر في محال البقالة والأكشاك والمشاريع الصغيرة.





وأشار في بيان له اليوم، إلى أن هذه الفئة من المصريين هم الاكثر تأثرا بتداعيات انتشار فيروس كورونا، وما أعقبه من إجراءات الحظر الجزئى التي تؤثر اقتصاديا على قطاع عريض من هؤلاء المقترضين.





وشدد عثمان، على ضرورة المساواة في الأعباء والالتزامات بين جميع أصحاب القروض في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.