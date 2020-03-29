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أخبار البلد

عنابر عزل كاملة وأجهزة طبية متطورة.. مؤسسة أبو العينين تدعم المستشفيات الحكومية بـ 30 تكييفا.. وتتكفل بـ 100 ألف أسرة فقيرة

الأحد 29/مارس/2020 - 11:16 م
مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين تدعم المستشفيات الحكومية بـ ٣٠ تكييف
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انطلاقا من دورها المجتمعي، ومسؤوليتها الوطنية الواجبة، لازالت مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تدعم المصريين خلال الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، بمبادرات إنسانية متعددة لتدعيم المنظومة الصحية في مصر وتعويض المتضررين من أصحاب الحرف اليدوية والعمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، والمتضررين من أزمة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وبدعم متواصل ومبادرات استثنائية، تستمر مؤسسة أبو العينين في تقديم الخدمات العاجلة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتتواصل مع المستشفيات بكافة المحافظات، لبحث مستلزماتها ومطالبها من الأدوات اللازمة لتمكينها من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي كورونا، وكذلك المساهمة في تجهيز غرف عزل كاملة بعدد من المستشفيات.

 

وتباشر مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تقديم خدماتها للمستحقين منذ 40 عاما مضت، وخلال الفترة الحالية بدعم متواصل من النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، وتضطلع بدورها المسؤول تجاه الازمة الحالية من خلال مبادرات استثنائية على المستوى الصحي والاجتماعي وأنشطة احترازية وحملات توعية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

 

واستمرت مسيرة الدعم بمبادرات صحية، شملت عددا من المستشفيات بمحافظات الجيزة وسوهاج والشرقية والعاشر من رمضان والسويس، حيث تكفلت مؤسسة أبو العينين الاجتماعية بـ  تحمل التكاليف اللازمة لتوفير أجهزة تنفس صناعي، وتجهيز عنابر عزل بعدد من المستشفيات الحكومية بها، وبدأت المؤسسة بالفعل في تجهيز عنبر عزل ورعاية متوسطة بمستشفى حميات إمبابة يضم 10 أسرّة.

 

في محافظة سوهاج، أعلن مستشفي سوهاج التعليمي المخصص للكشف على حالات كورونا في صعيد مصر، عن تبرع مؤسسة أبو العينين بـ 30 تكييفا لغرف العزل في المستشفى، وذلك لاحتياج المستشفى لذلك نتيجة اقتراب دخول فصل الصيف.

 

وقدمت إدارة مستشفي سوهاج التعليمي والدكتور محمد صلاح، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الشكر للنائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، لتوفير احتياجات المستشفى  في ظل الظروف التي تواجهها البلاد، ودعمه للقطاع الصحي في مصر.

 

وفي محافظة الشرقية، جرى الاتفاق بين مؤسسة أبو العينين ومستشفى الأحرار، وكذلك مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان على توفير أجهزة تنفس صناعي وأجهزة مونيتور لها، وتم تسليم العديد منها بالفعل، كما تم الاتفاق مع عدد من المستشفيات الحكومية التي يوجد بها أجهزة تنفس صناعي لا تعمل وتحتاج إلى قطع غيار على تحمل المؤسسة تكاليف شراء وتركيب هذه القطع لتشغيلها، حيث ناشد النائب محمد أبوالعينين، الحكومة المصرية لمنح تسهيلات لاستيراد الأجهزة وقطع الغيار المطلوبة.

 

وانطلاقا من مسؤوليتها قامت أيضا مؤسسة أبو العينين الاجتماعية وتحت رعاية قيادة الجيش الثالث الميداني برفع كفاءة وتطوير وتجديد شامل لمستشفى الصباح بمدينة السويس بتكلفة 15 مليون جنيه وأصبح المستشفى جاهزا لاستخدامه في أي وقت من جانب وزارة الصحة كمستشفى عزل صحي.


وأعلن مستشفى سوهاج التعليمي المخصص للكشف على حالات كورونا في محافظة سوهاج تبرع رجل الاعمال محمد أبوالعينين بـ 30 تكييفا لغرف العزل في المستشفى وذلك لاحتياج المستشفى لذلك نتيجة اقتراب دخول فصل الصيف.


وكان قد تقدم المستشفى التعليمي بإدارة الدكتور محمد شيخون مدير المستشفى خلال صفحتها الرسمية على "الفيس بوك"  بالشكر للدكتور محمد صلاح رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لتوفير كافة احتياجات المستشفى  في ظل الظروف التي تواجهها البلاد، وتقدمت أيضا بالشكر لرجل الاعمال محمد أبوالعينين لتبرعه بـ 30 تكييفا لغرف العزل بالمستشفي.


ومنذ بداية الأزمة الحالية، تكفلت مؤسسة أبو العينين الاجتماعية بمساعدة 100 ألف أسرة من الأسر المتضررة من توقف أعمالها بسبب فيروس كورونا، من العمالة اليومية وغير المنتظمة وأصحاب الحرف، وتبادر المؤسسة بتسيير قوافل التكافل إلى القرى والمناطق المتضررة لتوزيع 100 ألف شنطة من المواد الغذائية ومستلزمات المعيشة والكمامات على المتضررين، وبدأت القوافل الخيرية عملها منذ الأمس بقرية الديسمي بمركز الصف بالجيزة والتي تضررت من غرق منازلها من السيول وتوقفت أعمال الكثير من أهلها بسبب فيروس كورونا.

عنابر عزل كاملة وأجهزة طبية متطورة.. مؤسسة أبو العينين تدعم المستشفيات الحكومية بـ 30 تكييفا.. وتتكفل بـ 100 ألف أسرة فقيرة
عنابر عزل كاملة وأجهزة طبية متطورة.. مؤسسة أبو العينين تدعم المستشفيات الحكومية بـ 30 تكييفا.. وتتكفل بـ 100 ألف أسرة فقيرة
عنابر عزل كاملة وأجهزة طبية متطورة.. مؤسسة أبو العينين تدعم المستشفيات الحكومية بـ 30 تكييفا.. وتتكفل بـ 100 ألف أسرة فقيرة
عنابر عزل كاملة وأجهزة طبية متطورة.. مؤسسة أبو العينين تدعم المستشفيات الحكومية بـ 30 تكييفا.. وتتكفل بـ 100 ألف أسرة فقيرة
عنابر عزل كاملة وأجهزة طبية متطورة.. مؤسسة أبو العينين تدعم المستشفيات الحكومية بـ 30 تكييفا.. وتتكفل بـ 100 ألف أسرة فقيرة
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