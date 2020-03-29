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وزير الأوقاف: مصر نجحت في مواجهة أزمة كورونا بفضل الإدارة الواعية ..فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 11:11 م
محمد مختار جمعة،
محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
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اسراء صبري
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فيروس كورونا اختبار وتحدٍ كبير لكل الدول والشعوب، مؤكدًا أن الدول التي ستنجح في مواجهة الفيروس مبكرًا، هي التي ستعبر من تلك الأزمة إلى المستقبل.


وأكد وزير الأوقاف، أثناء حواره ببرنامج "رأى عام" المذاع على قناة "ten"، أن الدول التي لم تنجح فى مواجهة فيروس كورونا مبكرا، ستتعرض إلى مخاطر شديدة في المستقبل، لافتا إلى أن العالم سيعاد تشكيله، وسيعاد ترتيب الدول من حيث قوتها مرة أخرى.


وأوضح "جمعة"، أن مصر تعد الآن من أقوى وأنجح الدول التى استطاعت أن تدير أزمة فيروس كورونا، بالإدارة الواعية من قبل رئيس الجمهورية، وسرعة تعامله مع الأزمة.


وأشار إلى أن وعى الشعب يظهر وقت الشدائد، موجها الشكر إلى رجال الأوقاف والشرطة والصحة على ما يقومون به خلال الفترة الحالية.

وأضاف وزير الأوقاف، أن جماعة الإخوان الارهابية وصل بهم الحال إلي المتاجرة بحياة الناس، لافتا إلي أنهم فقدوا كل معالم الدينية والانسانية، مؤكدا أن المتاجرة بالأزمات التى تقوم بها تلك الجماعات تدخل ضمن حرمة الاسلام.
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