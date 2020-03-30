عضو صحة النواب تشيد بتوجيهات الرئيس لزيادة بدل المهن الطبية 75%

عبرت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن سعادها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تجلت فى بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.





وأكدت "شاكر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دلالة قاطعة أنه يشعر بنبض الطبيب المصري وليس في عزله عن ما يجري الان من تطورات المشهد الطبي وما يتعرضون له من أخطار.





وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن هذا القرار يحسن أوضاع المهن الطبية بشكل كبير وهو نقطة انطلاق لأعضاء المهن بعد انتهاء الأزمة فهم خط دفاع مصر الاول، لافتة الي ان صندوق المخاطر الذي اعلن عنه الرئيس يساهم بشكل كبير ايضا في تعويض كل من يتعرض إلى أي أذي او مكروه.





يأتى ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.





وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.





كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.