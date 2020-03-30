بينها مصنع 6 أكتوبر بمصر.. نيسان تعلق إنتاجها في أفريقيا والشرق الأوسط والهند بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة نيسان لصناعة السيارات عن تعليقها المؤقت للإنتاج في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند نتيجةً لاستمرار تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 .

واتخذت الشركة عدد من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا من بين هذه الإجراءات .

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وتوقف الإنتاج في مصنع التحالف في تشيناي، الهند (رينو نيسان إنديا ألاينس برايفت ليمتد) من يوم الإثنين 23 مارس حتى إشعار آخر. وسيستمر عدد محدود من الموظفين في إجراء الصيانة الأساسية فيما تتمّ مراقبة الوضع عن كثب.

وتقرر تعليق الإنتاج أيضًا في مصنع روسلين التابع لنيسان في بريتوريا، جنوب أفريقيا وستتوقف المنشأة عن العمل ابتداءً من الخميس 26 مارس حتى إشعار آخر.

وأوقفت منشأة نيسان في مدينة 6 أكتوبر في الجيزة، مصر الإنتاج مؤقتًا اعتبارًا من يوم الخميس 26 مارس لمدة أسبوعين أولية كإجراء وقائي وانتقلت المكاتب في جميع أنحاء المنطقة للعمل من المنزل من أجل حماية الموظفين ضمن إطار الجهود الأوسع الهادفة إلى احتواء انتشار الفيروس وتأثيره أو الحد منهما.

وستواصل نيسان إيلاء الأولوية لسلامة موظفيها وشركائها وعملائها والالتزام بجميع البروتوكولات الحكومية في المنطقة.