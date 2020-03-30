لحيازته 3 فرد خرطوش.. حبس تاجر سلاح بالأميرية

قررت نيابة الاميرية الجزئية حبس تاجر سلاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 3 فرد خرطوش.





نجحت الأطواف الأمنية بمنطقة الاميرية، فى ضبط تاجر سلاح وبحوزته 3 فرد خرطوش ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.





وشدد اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.





وفى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط شخص حال استقلاله إحدى السيارات "ملك والده" وتبين عدم حمله رخصة قيادة وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين أنه يحوى عدد ٢ صورة شخصية له حاملًا سلاح نارى (فرد خرطوش) .





وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية، وتم بإرشاده ضبط عدد 3 فرد خرطوش - مبلغ مالى داخل شقة "مستأجرة " كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء .





وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية "جار ضبطه" بقصد الإتجار بها، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



