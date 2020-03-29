AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصطفى فتحي ينفي تعرضه لإصابة مزمنة

الأحد 29/مارس/2020 - 11:57 م
حسام الحارتي
نفى مصطفى فتحي، جناح فريق الكرة بنادي الزمالك، تعرضه لإصابة مزمنة.

وقال مصطفى في حلقة الأحد من برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك" لم أتعرض لإصابة مزمنة على الاطلاق، ومندهش من تلك الشائعات".

وأضاف:" إصابتي قبل الرحيل عن الزمالك في 2016 كانت في قدمي اليمنى بينمكا كانت اصابتي في التعاون السعودي في القدم اليسرى وليس لهما علاقة ببعضهما".

وأوضح:" هناك خلط غريب من البعض وربطهم ببعض الأحداث من وحي خيالهم".

وأتم:" أتمنى أن يحافظ الجميع على شعور الناس بعدم اطلاق الشائعات التي تثير قلق أسرة كل لاعب وأن يتجنب الجميع التدخل في الحياة الشخصية للاعب الكرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك ومازيمبي.. هدف ضائع لـ مصطفى محمد وإصابة موليكا بعد نصف ساعة

الزمالك يتعادل مع مازيمبي سلبيا والغربان تتأهل إلى دور الثمانية

أخبار الرياضة ليلا .. أول قرار للأهلي عقب الفوز على بيراميدز .. احتراف مصطفى محمد.. تركي آل الشيخ يحضر القمة

السوبر المصري.. هدف ملغي وتعادل سلبي بين الأهلي والزمالك بعد 20 دقيقة

السوبر المصري..الأهلي يسيطر أمام الزمالك وهدف ملغي في شوط أول سلبي

سعد محمد يخرج من المستشفى لدعم الزمالك فى السوبر المصري

ترشيحاتنا

كورونا ينتهي في هذا الوقت.. الأزهر: اعملوا بهذه الآية القرآنية ليزول البلاء

الصحة: تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و 4 وفيات

حقيقة إصابة الإخواني محمد ناصر بفيروس كورونا.. فيديو

انتحار وزير مالية ألماني تحت قطار سريع.. وكورونا يقترب من ملكة بريطانيا

هاشتاج المهن الطبية يتصدر تويتر بعد قرار السيسي زيادة البدل 75%

عود البطل ملفوف.. وصلة رقص لـ هايدي كرم وشقيقتها على تيك توك.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة