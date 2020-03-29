مصطفى فتحي ينفي تعرضه لإصابة مزمنة

نفى مصطفى فتحي، جناح فريق الكرة بنادي الزمالك، تعرضه لإصابة مزمنة.
وقال مصطفى في حلقة الأحد من برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك" لم أتعرض لإصابة مزمنة على الاطلاق، ومندهش من تلك الشائعات".
وأضاف:" إصابتي قبل الرحيل عن الزمالك في 2016 كانت في قدمي اليمنى بينمكا كانت اصابتي في التعاون السعودي في القدم اليسرى وليس لهما علاقة ببعضهما".
وأوضح:" هناك خلط غريب من البعض وربطهم ببعض الأحداث من وحي خيالهم".
وأتم:" أتمنى أن يحافظ الجميع على شعور الناس بعدم اطلاق الشائعات التي تثير قلق أسرة كل لاعب وأن يتجنب الجميع التدخل في الحياة الشخصية للاعب الكرة".