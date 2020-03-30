الدولار يستقر في مستهل تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الإثنين ؛ وفقا لأسعار البنك المركزي المصري ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

ووصل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي لـ15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، الكويت الوطني، الإسكندرية، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، التعمير والإسكان، العربي الافريقي

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أجريكول، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار اعلربي" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

كما وصل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك مصرف أبوظبي الاسلامي ومصر ايران للتنمية لـ15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.