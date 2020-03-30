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اقتصاد

الدولار يستقر في مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:27 ص
دولار
دولار
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محمد يحيي

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه  بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الإثنين ؛ وفقا لأسعار البنك المركزي المصري ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

 

ووصل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي لـ15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، المصري الخليجي،  الكويت الوطني، الإسكندرية، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، التعمير والإسكان، العربي الافريقي

الدولي، بلوم، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي،  الاستثمار العربي، قناة السويس، كريدي

أجريكول،  البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار اعلربي" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

كما وصل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك مصرف أبوظبي الاسلامي ومصر ايران للتنمية لـ15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

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