تحويل معرض ديترويت للسيارات إلى مستشفى لاستقبال مصابي كورونا

أعلنت شركتا فورد وجنرال موتورز إلغاء معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات "ديترويت للسيارات" الذي كان من المقررأن يشاركوا فيه بشكل رسمى، ولكنه أصبح آخر ضحايا فيروس كورونا.

وقال مارك تروبي، كبير مسؤولي الاتصالات في فورد لصحيفة ديترويت نيوز: "نحن ندعم بشكل كامل منظمي معرض NAIAS في إلغائه"، وأضاف: "صحة وسلامة مجتمعنا هي أولويتنا القصوى، ونتطلع لرؤية عودة المعرض مرة أخرى في عام 2021".

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الجدير بالذكر أنه بدلًا من استضافة سيارات جديدة لامعة، سيتم تحويل مركز TCF "مقر المعرض" إلى مستشفى مؤقت لعلاج الأشخاص المصابين بكوفيد-19، وفي منشور نُشر على فيسبوك، أكد سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي في منطقة ديترويت أن الحرس الوطني بولاية ميشيغان بالإضافة إلى وكالات حكومية ووكالات فيدرالية زارت مركز TCF في وقت سابق من اليوم لتخطيط كيفية تحويله إلى مرفق رعاية بديلة للمرضى.

وذلك مع اقتراب عدد من المستشفيات في جنوب شرق ميشيغان من الامتلاء، والجدير بالذكر أن هذه الولاية شهدت 4650 إصابة و111 حالة وفاة، وتستمر هذه الأرقام في النمو بشكل منتظم ومثير للقلق، وهو أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن الولاية منطقة كوارث كبرى يوم السبت الماضي.

يذكر أنه تم إلغاء معرض جنيف للسيارات في اللحظة الأخيرة، كما أدى انتشار وباء فيروس كورونا إلى تأجيل معارض السيارات في بكين ونيويورك وكذلك مهرجان جودوود للسرعة.