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أخبار البلد

رضا الدنبوقي: أناشد المجلس القومي للمرأة بالتوجه للتوعية داخل القرى

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:42 ص
رضا الدنبوقى
رضا الدنبوقى
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أمل مجدى

قال المحامى رضا الدنبوقى ، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية عن إطلاق المجلس القومى للمرأة أول دليل من نوعه لدعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا خطوة مسؤولة وتحسب للمجلس.



وأضاف الدنبوقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الدليل نبه إلى أهمية تبني لغات تواصل مختلفة عند التوعية والوقاية والحجر  الصحى للوصول للأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة مثل لغة الإشارة للإعاقات السمعية والوسائل المعينة للإعاقات البصرية واللغة المبسطة للإعاقات الذهنية، وهذا يعنى الحد من انتقال العدوى إليهم ومنهم .



وأشار "الدنبوقى" إلى أن إطلاق الدليل تفعيل لنص المادة ٥٣ من الدستور المصري بشأن عدم التمييز،وناشد المجلس  بالتوجه بالتوعية داخل القري والنجوع للعاملات بالحقول والعاملات الموسميات بكيفية الحماية من تلك الفيروس وأخذ الأمر بجدية تجنبا لتفشي تلك الوباء والحد مع توفير وسائل الإستيعاب المعقولة ووسائل الوقاية من العدوي لكل أهالينا من الفئات المهمشة وغير القادرة علي شراء المطهرات ومواد التعقيم.


وكان  المجلس القومى للمرأة قد أطلق من خلال لجنته لجنة المرأة ذات الإعاقة أول دليل من نوعه يقدم رؤية متكاملة لكيفية تقديم التوعية والوقاية والتواجد داخل أماكن الحجر ومستشفيات الحجز الصحي للنساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة كلا بحسب إعاقته حتى تتمكن هذه الشريحة من مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد .

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