عمارة يشكل غرفة عمليات لمواجهة أزمة كورونا

قرر اللواء أشرف عمارة نائب الإسماعيلية عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تشكيل غرفة عمليات لأزمة فيروس كورونا تحت إشرافه المباشر ويكون لها الصلاحيات للتعامل بشكل فعال مع المواطنين والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة.





وأشار النائب أشرف عمارة إلى أن غرفة العمليات هي خدمة مجتمعية على مدار 24 ساعة بالتواصل والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تهدف إلى توصيل مشاكل المواطنين بصفة يومية للسادة المسئولين بالمحافظة، وسوف أقوم بهذا الدور بعد تجميع المشاكل اليومية من خلال فريق عمل غرفة العمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا، وسوف أقوم بالاتصال بالسادة التنفيذيين كل حسب اختصاصه لعرض تلك المشاكل واتخاذ الإجراء المناسب حيالها.





وأكد عمارة على أن الأزمة الصعبة التي نعيشها بسبب فيروس كورونا تتطلب منا حشد كافة الجهود ومساعدة الدولة في إجراءاتها لمنع انتشار الفيروس، ونظرًا لصعوبة التواصل بين المواطنين والمسئولين قررت إنشاء غرفة العمليات، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات للتواصل مع غرفة العمليات وسوف يتم نشرها على صفحة المكتب الإعلامي الخاص للتواصل مع المواطنين في عدد من الموضوعات أهمها (حماية المستهلك، والعمالة الغير منتظمة، والرعاية الصحية والاجتماعية، والإدارة الصحية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمغتربين بالخارج).





للاتصال بغرفة عمليات أزمة فيروس كورونا.. الأرقام التالية:

العمالة غير المنتظمة: (أ. فوزي عمارة 01001676084) (أ. غنيمي كامل 01222829440)، الرعاية الصحية والاجتماعية: (دكتور حسن عوكل 01225252036) ،(دكتور إبراهيم سليمان 01223329705)، حماية المستهلك: (لواء عماد عبدالواحد 01008404211)، (أ. منال يوسف 01277944755)، الإدارة المحلية: (أ. محمد أبو جميل 01004024433)، (أ. أميرة أبو زيد 01020391109)، المغتربون بالخارج: (أ. أحمد عبدالوهاب: الإمارات 555507955 971+)، (أ. جمال شاكر السعودية 543763070 966+)، (أ. أحمد القماش السعودية 503750896 966+)، ذوي الاحتياجات الخاصة (أ. نبيل اللاوي 01024839616) (أ. أسماء محمد 01009411188).