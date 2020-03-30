هنفطر إيه.. بطاطس بطريقة غير تقليدية

أصابع البطاطس بالجبن للشيف نجلاء الشرشابى







المقادير

1 كيلو بطاطس مقطعة أصابع

زيت للقلي

لتحضير صلصة الجبنة:

2 ملعقة كبيرة طحين

2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة



1 كوب حليب½ كوب برش جبنة شيدر½ كوب برش جبنة موزاريلا





طريقة التحضير

نقشر البطاطس ثم يقلي فى الزيت

نضع الزبدة في وعاء النار ثم نضيف الدقيق ونستمر بالتحريك ثم نضيف الحليب ونتركه على النار ثم برش الشيدر والموزاريلا ونطفئ النار ونحرك حتى تذوي الجبنة تمامًا .

نضع البطاطس في طبق التقديم

