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اقتصاد

البنك المركزي يعطي مهلة أسبوعين للشركات للتعامل بالكاش

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:00 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

أكد  طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك أعطي مهلة أسبوعين اثنين للشركات لتوفيق أوضاعها بخصوص التعامل النقدي.


أضاف " عامر" في تصريحات له، أنه من بين تلك الشركات العاملة في قطاع الدخان و محطات الوقود وغيرها، مؤكدا أن عددا من الشركات وعدت بتوفيق أوضاعها.


أشار " عامر" إلى أنه قانون البنوك الجديد تضمن مهلة لتوفيق أوضاع المعاملات النقدية، ومن ثم سيتم تطبيق غرامات على المخالفين.


كان البنك المركزي المصري سبق له إصدار تعليمات بوضع حدود قصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد بقيمة 10 آلاف جنيه من فروع البنوك و 5 آلاف جنيه من ماكينات الصراف الآلي ATM، و 50 ألف جنيه للشركات مع استثناء الشركات من الحد الأقصى للسحب والإيداع في حال صرف رواتب العاملين لديها.

 

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