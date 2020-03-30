لاستغلال أزمة كورونا.. حبس ترزي لتصنيعه 11 ألف كمامة في باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس ترزى ضبط أثناء تصنيعه 11 ألف كمامة طبية مصنوعة من خامات مجهولة المصدر داخل أحد المحال التجارية بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة إرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها واعدامها.





كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط صاحب محل ترزى كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعاطل) حال تواجدهما بالمحل ملك الأول وقيامهما بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" أو تصريح من الجهات المختصة مُستخدمان خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل المحل على المضبوطات (جوال بداخله كمية كبيرة من الكمامات المصنعة - ثوب كبير الحجم أزرق اللون) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة.





وضبطت قوات الأمن (3 أشخاص بدائرة قسم شرطة عابدين ) حال استقلالهم سيارة وعُثر بداخلها على (11200 كمامة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها كما تم ضبط ( شخصين) لحيازتهما (330 عبوة تحوى مادة الكحول الإيثيلى – مبلغ مالى) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - وقيامهما بعرضها للبيع بأسعار مرتفعة بمحيط إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة الجمالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.



