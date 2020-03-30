AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لاستغلال أزمة كورونا.. حبس ترزي لتصنيعه 11 ألف كمامة في باب الشعرية

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:21 ص
صورة أرشيفية - كمامة
صورة أرشيفية - كمامة
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس ترزى ضبط أثناء تصنيعه 11 ألف كمامة طبية مصنوعة من خامات مجهولة المصدر داخل أحد المحال التجارية بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة إرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها واعدامها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط صاحب محل ترزى كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعاطل) حال تواجدهما بالمحل ملك الأول وقيامهما بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" أو تصريح من الجهات المختصة مُستخدمان خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على المضبوطات (جوال بداخله كمية كبيرة من الكمامات المصنعة - ثوب كبير الحجم أزرق اللون) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة.

وضبطت قوات الأمن (3 أشخاص بدائرة قسم شرطة عابدين ) حال استقلالهم سيارة وعُثر بداخلها على (11200 كمامة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها كما تم ضبط ( شخصين) لحيازتهما (330 عبوة تحوى مادة الكحول الإيثيلى – مبلغ مالى) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - وقيامهما بعرضها للبيع بأسعار مرتفعة بمحيط إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة الجمالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير محاضر، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباحث تموين القاهرة تضبط مصنع حلوى بدون ترخيص بالسلام

أمن القاهرة تكشر عن أنيابها وتضبط العديد من المخالفات التموينية

شاهد.. أمن القاهرة تشن حملات موسعة على الأسواق وتضبط مخالفات تموينية

ضبط ٣٠٠ كيلو دواجن مجمدة مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بباب الشعرية.. صور

"العيون الساهرة" بالمرصاد لمحاولات رفع الأسعار .. حملات مكبرة على محتكري الكمامات والمستلزمات الطبية

أمن القاهرة تشن حملات لمكافحة الغش التجارى واحتكار السلع والتلاعب بالأسعار

ترشيحاتنا

الحمد لله.. وزيرة الصحة تطمئن المواطنين بشأن تطورات فيروس كورونا في مصر

3 شروط يضعها أحمد فتحي على طاولة الأهلي قبل تجديد تعاقده

المقاولون العرب يستعين بـ محمد صلاح ضد الزمالك والأهلي

محمد سمير يحكي سر غيرة مانويل جوزيه من أحمد حسن بعد التتويج ببطولة أفريقيا

لن تصدق كم يتقاضى مدير شركة رينو شهريًا؟

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-3-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيعة تلامس الروح .. ولاية الحمراء بـ سلطنة عمان الملاذ الآمن بعيدا عن ضجيج كورونا

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها