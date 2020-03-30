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تعليم

طب حلوان تطلق مسابقة للمعلومات العامة خلال فترة تعليق الدراسة

الإثنين 30/مارس/2020 - 08:18 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت لجنة الأسر باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان، عن مسابقة جديدة بعنوان "اعرف الدنيا حواليك". 

وتدور المسابقة حول أسئلة متعلقة بالمعلومات العامة عن جميع بلدان العالم، يتم طرحها على الطلاب بشكل أسبوعي، مشيرًا إلى أن الطالب الفائز سيجرى تكريمه على مستوى الكلية. 

ويتم إقامة المسابقة فى اطار توسيع فكر الطلاب والإلمام بثقافات البلدان الأخرى والترفيه و التواصل معهم  خلال فترة تعليق الدراسة .

وتشهد جميع الكليات والإدارات تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعه النطاق بهدف مواجهة كورونا وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد  بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وذالك تحت اشراف  إدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان، و  الدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة 
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