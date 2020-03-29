أخبار البرلمان.. طريقة الحصول على العلاوات الـ 6 لأصحاب المعاشات.. و3 تكليفات من رئيس النواب بشأن كورونا





رحبت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتوجيهاته الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.









أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا ينص على تكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14٪ اعتبارا من العام المالي القادم، وبذلك يصبح إجمالي العلاوات 6.









أكد مجلس النواب، أنه يتابع عن كثب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما يتم اتخاذه من تدابير واجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).









"الكلمة أخطر من الرصاص"، واقع يدركه الجميع بعالم السوشيل ميديا، وأنه من خلال كلمة واحدة مؤثرة يستطيع أن ينفذ لملايين العقول، وبالتالي تأثيراتها تكون أكبر وأوسع انتشارًا، وهو نهج فى منتهي الأهمية إذا كانت هذه الكلمة تسعير للبناء والتطوير.









قال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري ، إننا لدينا نقص نسبي فى أجهزة التنفس الصناعي ، ولكن إلى الأن لا يوجد أزمة فى أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات، وإذا إستمرت تلك المعدلات القليلة سيتم محاصرة الأزمة ولكن المشكله تكمن فى حالة زيادة الأعداد لأن زيادة العدد بيسقط أي منظومة صحية مهما كانت قوية .









يشهد الشارع المصري حرصا واسعا من المواطنين على الالتزام بتعليمات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، والمكوث فى المنازل قدر الإمكان، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة فى توقيتات حظر الانتقال المطبقة من السابعة مساء للسادسة صباحًا.









تضمنت مساعي وجهود الدولة المصرية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، تحركات علي كافة المستويات، وخاصة فيما يتعلق بردع حاسم لمن يتسبب فى ترويج أي شائعات، أو أكاذيب، من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، خلال هذه المرحلة العصيبة، التى يمر بها العالم أجمع، نحو المواجهة الحاسمة للفيروس.









تقدم النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.









وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.







