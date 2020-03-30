هاني الناظر: معظم الوفيات بسبب كورونا كانوا أشخاصًا يعانون من أمراض مزمنة.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث السابق ، إن مصر بدأت في تنفيذ الخطوات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في وقت مبكر وهذا ما جعل موقفنا أفضل بالنسبة إلى جميع دول العالم .





وأضاف هاني الناظر خلال حواره في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة، أن الخطوات التي قامت الدولة بوضعها جاءت مدروسة وهذا ما يساعدنا علي انخفاض الإصابة بفيروس كورونا في مصر والمعدل كل يوم في نزول .





وأوضح هاني الناظر، أن الاستمرار في النزول في الاصابات هذا يؤكد عدم تواجد إصابات جديدة وهذا ما يؤكد التزام الدولة والمواطنين باتباع الإجراءات .





وتابع : أن الأسبوع السابع هو الحاسم وان استطعنا الخروج منه بالنزول في اعداد الاصابات سيصبح فيروس كورونا ماضى.



