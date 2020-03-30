AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يغري كارتيرون بزيادة راتبه وامتيازات تحفيزية لمنع رحيله للإمارات

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:42 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك قرروا تجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة لمدة موسم آخر، بعد نجاحه في قيادة الفريق للفوز ببطولتين سوبر، وكذلك بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "مسؤولو الزمالك قرروا زيادة الراتب الشهري الذي يحصل عليه المدير الفني، حيث ينص العقد الحالي علي تقاضيه 74 ألف دولار.

وتابع ، وضع امتيازات أخري لإغراء المدير الفني علي الاستمرار لاسيما في ظل تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، أبرزها من الوحدة الإماراتي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر ربيع ياسين: حسام البدري يؤجل حسم قائمة مواجهتي توجو

عمر ربيع: بيراميدز عرض على شريف إكرامي 10 ملايين جنيه سنويا

من مؤتمر لقاء الترجي ..تعليق كارتيرون على مباراة السوبر المصري

أول تعليق من كارتيرون بعد الفوز على الترجي بثلاثية

عمر ربيع ياسين: محمود جاد حارس إنبي أحدث الوجوه فى معسكر المنتخب لمواجهتي توجو

تلقيت عروضا.. كارتيرون يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنهاء تعاقده مع الزمالك

ترشيحاتنا

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

هاشتاج المهن الطبية يتصدر تويتر بعد قرار السيسي زيادة البدل 75%

الحمد لله.. وزيرة الصحة تطمئن المواطنين بشأن تطورات فيروس كورونا في مصر

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل فتاتين بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما اخترقتا حظر التجول

هاني الناظر يوجه رسالة سارة للمصريين

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

الكوب السحري لتقوية المناعة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة