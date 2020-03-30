محافظ الدقهلية: استغلال حظر التجوال في تطهير شوارع المنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد يرافقه سعد الفرماوى، السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير العام المساعد أعمال رفع كفاءة وتطهير وتعقيم الشوارع الكائنة بنطاق حى غرب وشرق المنصورة.



جاء ذلك استغلال لـ أوقات حظر التجوال وخلو الشوارع من المارة والسيارات، في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا .





كما تفقد أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة بسيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة ، والدفع برجال الورشة الصناعية بحى غرب والسيارات المكنسية لغسيل ورفع الأتربة من على جانبى الطريق ، وذلك بعد تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة .