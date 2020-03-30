ليس بدل العدوى فقط.. مطالب الأطباء في زمن كورونا

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ، إنه يجب تحسين أوضاع الأطباء بصفة عامة، مضيفًا أن المقابل المادي ضعيف، ولا يجب ألا يقتصر فقط على بدل العدوى المكون من 19 جنيهًا، مطالبا برفعه من 2000 إلي 3 آلاف جنيه حسب طبيعة العمل.





وأكد أمين الصندوق، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن يجب رفع البدلات والحوافز والكادر الذي يرفع أساسي المرتب.





وأفاد "عبدالحميد"، أنه يجب تحسين بيئة العمل من حيث التجهيزات بالمستشفيات، وتوفير المستهلكات، وحماية الفريق الطبي.





وأوضح أمين الصندوق، أنه يجب الاهتمام بتدريب وتعليم الأطباء، وتحمل جهة العمل لـ مصروفات الدراسات العليا، وذلك طبقا لقانون 14 لسنة 2014 ورغم مرور 6 سنوات على صدوره لم ينفذ.





وأضاف عبدالحميد، أنه يجب تفعيل قانون المسئولية الطبية الموجود فى البرلمان أكثر من 3 سنوات، بالإضافة إلى قانون العقوبات.





مشيرًا إلى ضرورة استمرار الإعلام فى تصدير نفس الصورة الحالية للأطباء وليس مثل السابق.





وأعرب الرئيس السيسي، خلال اجتماعه، عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.



