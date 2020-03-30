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رياضة

رئيس اتحاد الخماسي الحديث: نناشد جميع الاتحادات المصرية المشاركة في حماية عشان أهالينا

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:44 ص
شريف العريان، رئيس
شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث
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حسن العمدة
تحدث شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، عن مبادرة "حماية عشان أهالينا" لدعم الأسر المحتاجة من موظفين وعمال داخل الاتحاد

وأكد شريف العريان في مداخلة تليفونية عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "المبادرة تهدف لدعم الأسر المحتاجة من موظفين وعمال الاتحاد و عمال باليومية لتوفير أهم احتياجاتهم في الظروف التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا".

وتابع: "ونسعى لتوفير لتوفير الوسائل الاحترازية و المنظفات و البضائع و الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية للأسر الغير قادرة حيث شارك في الحملة، لاعبي المنتخب القومى الخماسي الحديث".

وأتم: "نناشد جميع الاتحادات الرياضية والمدربين وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بالمجال الرياضى بالمشاركة فى المبادرة".
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