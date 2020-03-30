برلماني يوضح فوائد المركزي بشأن استثناء بعض الجهات والأفراد من سقف الإيداعات

قال النائب هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي تستهدف تنظيم عمليات السحب والإيداع، مشيرًا الى انها إجراءات سليمة و تستهدف فقط عملية التنظيم و اتباع الأساليب الحديثة لمواجهة ازمة فيروس كورونا.









وأضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، ان القرار لم يحدد سقف الشراء من خلال الكروت و ان الامر يستهدف فقط تفعيل التكنولوجيا الرقمية. وتابع النائب قائلا:" القرار لا يعني منع مواطن من الشراء عبر الكروت و لم يحدد سقف حد أقصى للكروت".









وأوضح عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، ان الهدف من الإجراء هو التعامل الاليكتروني بعيدا عن التعامل بالكاش. مشيرًا الى أن التشريعات التي اصدرها البرلمان خلال المرحلة السابقة استهدفت تحقيق هذا الغرض محذرا من انتقال الفيروس عبر البنكنوت.









وقال النائب ان دول العالم تقلل من استخدام الكاش لانها وسيلة سهلة لنقل الفيروس مشيرا الى ان هناك توجها لتطوير الاقتصاد و اتباع احدث الأساليب البنكية و المصرفية و البعد عن الأساليب التقليدية و البعد عن البنوك و اُسلوب الكاش.









و قال عضو مجلس النواب، ان المجلس أقر بعض التشريعات الخاصة بقواعد الشمول المالي و ان هذه قوانين اصدرها المجلس و لابد من احترامها و احترام الإجراءات التي تحددها الدولة و التي تستهدف بالأساس المحافظة على الصحة العامة و صحة المواطنين و البعد عن نشر الفيروس.









يأتى ذلك بعد أن أصدر البنك المركزي المصرى، تعليمات للبنوك المحلية باستثناء مجموعة من الفئات والمعاملات المالية، من حدود الإيداع النقدى المؤقتة، والتى تقدر بنحو 50 ألف جنيه، يوميا، كالتالى:









1- الإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز –مياه-بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى.





2- يتم قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) وبدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.