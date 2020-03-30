AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يوضح فوائد المركزي بشأن استثناء بعض الجهات والأفراد من سقف الإيداعات

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:05 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
Advertisements
فريده محمد
قال النائب هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي تستهدف تنظيم عمليات السحب والإيداع،  مشيرًا الى انها إجراءات سليمة و تستهدف فقط عملية التنظيم و اتباع الأساليب الحديثة لمواجهة ازمة فيروس كورونا.


وأضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، ان القرار لم يحدد سقف الشراء  من خلال الكروت و ان الامر يستهدف فقط تفعيل التكنولوجيا الرقمية. وتابع النائب قائلا:" القرار لا يعني منع مواطن من الشراء عبر الكروت و لم يحدد سقف حد أقصى للكروت".


وأوضح عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، ان الهدف من الإجراء هو التعامل الاليكتروني بعيدا عن  التعامل بالكاش. مشيرًا الى أن التشريعات التي اصدرها البرلمان خلال المرحلة السابقة استهدفت تحقيق هذا الغرض محذرا من انتقال الفيروس عبر البنكنوت.


وقال  النائب  ان دول العالم تقلل من استخدام  الكاش لانها  وسيلة سهلة لنقل الفيروس مشيرا الى ان هناك  توجها لتطوير  الاقتصاد و اتباع  احدث الأساليب البنكية و المصرفية و البعد عن الأساليب التقليدية و البعد عن البنوك و اُسلوب الكاش.


و قال عضو مجلس النواب، ان المجلس أقر بعض التشريعات الخاصة  بقواعد الشمول المالي و ان هذه قوانين اصدرها المجلس و لابد من احترامها و احترام  الإجراءات التي تحددها الدولة و التي تستهدف بالأساس  المحافظة على الصحة العامة و صحة المواطنين و البعد عن نشر الفيروس.


يأتى ذلك بعد أن أصدر البنك المركزي المصرى، تعليمات للبنوك المحلية باستثناء مجموعة من الفئات والمعاملات المالية، من حدود الإيداع النقدى المؤقتة، والتى تقدر بنحو 50 ألف جنيه، يوميا، كالتالى:


1- الإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز –مياه-بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى.


2- يتم قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) وبدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.


3- تقبل الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى.


4- فى حالة تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 آلاف جنيه نقدا، والباقى إما أن يفتح به حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لـ 100 ألف جنيه..البنك المركزي: رفع سقف السحب الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق المحمول

الحكومة والشركات.. تعرف على الفئات المستثناة من حدود الإيداع النقدى

محافظ البنك المركزي: مصر بها 540 مليار جنيه متداولة خارج البنوك

البنك المركزي: إعفاء الشركات من قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب .. فيديو

البنك المركزي يوضح كيف تحصل على أموالك من البنوك بعد قراره الجديد

البنك المركزي: مصر وفرت 5 مليارات دولار بسبب تراجع أسعار النفط

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل فتاتين بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما اخترقتا حظر التجول

شرف ليك تعدي من أمام بابه.. رد قاسي من نجم الزمالك على تصريحات عصام الحضري

محافظ البنك المركزي: 3.5 مليار دولار سنويا تكاليف سفر المصريين للخارج

أخبار الفن.. صدمة لـ جمهور عمرو دياب.. إصابة مطربة مصرية بـ فيروس كورونا

طارق عامر: سحب 30 مليار جنيه من البنوك خلال 3 أسابيع.. فيديو

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

AdvertisementS

أنت المفروض إعلامي محترم.. مشادة كلامية عنيفة بين وزير النقل ووائل الإبراشي على الهواء.. فيديو

مطربة مصرية شهيرة تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

فى حالة حرجة.. فنانة شهيرة لا تستجيب للعلاج ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و 4 وفيات

تراجع أسعار البنزين في مصر الأسبوع القادم.. محافظ البنك المركزي يكشف

صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين قبل أول مايو مراعاة لأزمة كورونا

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

محافظ البنك المركزي: 3.5 مليار دولار سنويا تكاليف سفر المصريين للخارج

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 609 حالات وتسجيل 40 وفاة

شرف ليك تعدي من أمام بابه.. رد قاسي من نجم الزمالك على تصريحات عصام الحضري

وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة