أبرز تصريحات محافظ البنك المركزي

أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، حزمة من القرارات الهامة للمواطنين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:





أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه من الوارد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.





أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مصر مستعدة اقتصاديا في حالة فرض حظر تجول كامل، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي لن يكون اسوأ من الانفلات الأمني في 2011.





أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن هناك 20 مليون مواطن استفادوا من تأجيل أقساط القروض.





قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر فالوضع مستقر نسبيًا.





وأوضح محافظ البنك المركزي أن "تحويلات المصريين من الخارج بلغت 26 مليار دولار"، معقبًا "12 مليار دولار حصيلة التصدير من السوق المصرية العام الماضي".





وتوقع محافظ البنك المركزي أن تنخفض أسعار الوقود خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تتابع وتدعم قرارات المركزي الاقتصادية.





توقع طارق عامر، أن تنخفض أسعار الوقود خلال الفترة القادمة، موضحا أن "اللجنة المختصة ستجتمع خلال أيام ومعلوماتي تؤكد انخفاض الأسعار".





أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه سيتم فرض غرامات على معارض السيارات الذين يقومون بعمليات بيع نقدي "كاش" وفقا لبرنامج الشمول المالي.





وكشف أنه تم تأجيل أقساط القروض والفوائد عليها لمدة 6 أشهر، وليس إلغاء الفوائد.





وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه تم التنازل عن 220 ألف قضية للمودعين لدى البنوك.



