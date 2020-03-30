هاني الناظر يوضح كيفية التعامل مع المطهرات بسبب أزمة كورونا.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن أفضل علاج وتحصين من فيروس كورونا هو البقاء في المنزل لأن البقاء في المنزل هو حماية للنفس وللأسرة وللآخرين .





وأضاف هاني الناظر خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة الحياة، أن الأطباء وهيئة التمريض المصرية أثبتوا للعالم ان الطبيب المصرى والطب المصرى بخير، ولا يجب علينا أن نسير وراء الوصفات التي يظن البعض انها تعالج فيروس كورونا التي تنتشر علي السوشيال ميديا.





وأوضح هاني الناظر، أن الكلور يستخدم في 3 حالات فقط منها تنظيف أرضية الحمام وتنظيف التواليت وكعب الجزمة عدا هذا لا يصح استخدام الكلور في أى غرض آخر.





وتابع أن التطهير يجب أن يتم في حالات معينة منها عندما أقوم بجلب شىء من الخارج أو يأتي إلى أحد من الخارج غير ذلك لا يمكن أن نقوم بالتطهير.





وأوضح أنه عندما نسير في الهواء في الشارع لانحتاج إلى "ماسك: ولكننا نحتاج استخدامه عندما نذهب إلى الأماكن العامة لقضاء أغراضنا غير ذلك ليس مهمًا.