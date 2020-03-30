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توك شو

طبيب مصري يحكي قصته مع فيروس كورونا في ووهان الصينية.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:54 ص
الطبيب العائد من
الطبيب العائد من ووهان الصينية
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اسراء صبري
قال الدكتور أحمد إسماعيل أستاذ الفيروسات، بعد عودته من ووهان الصينية إنه لم يستطع استقلال الطائرة لارتفاع طفيف في درجات الحرارة، قائلا: "عملت لنفسى حجر صحى في البيت لمدة شهر، لافتا إلي أن السفير المصرى هناك كان على تواصل دائم معى وأبلغنى أن مصر لن تتركني".

وأوضح أثناء مداخلة الهاتفية علي برنامج "رأى عام" المذاع على قنا"ten"، انه توصل إلى  أن الإمارات ستجلى رعاياها من ووهان، لذا تواصلت الخارجية المصرية مع الإماراتية، متابعا:اتجهنا إلى مدينة أبو ظبى وشهدنا هناك كرم ضيافة ووصلنا إلى مدينة محمد بن زايد الإنسانية وكل واحد نزل في غرفة كانت مجهزة على أعلى مستوى وتم إجراء الفحوصات الطبية لمدة 14 يوما والحمد لله الفوج كله كان سليما ولم يكن هناك أحد مصابا.

وأضاف أنه بالرغم من التقدم الذى وصلت إليه دول العالم حتى الان مازالت تتبع عملية بسيطة فى العلاج، وهى العزل التام أي دولة في العالم أو نظام صحى لا يمكن أن يستوعب ما يحدث، أمريكا وحدها فيها حوالى 130 ألف حالة.
 

وجاءت آخر احصائيات فيروس كورونا والتي أثبتت أن 90% من المصابين بالفيروس في الصين قد تماثلوا للشفاء تماما؛ مشيرة إلى أن لا يزال هناك سوى 5120 مصابا فقط في المستشفيات يتلقون العلاج.

ووفقا لوكالة "نوفوستي"، ذكرت الهيئة الحكومية أنها تسجل انخفاضا في عدد المصابين كل يوم، مضيفة أنه من بين 81093 شخصا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، شفي 72702 شخص وغادروا المستشفيات.

وأشارت الهيئة إلى أنه نسبة الوفيات خارج ووهان كانت تمثل 0.88% حيث  أصيب 13293 شخصا بفيروس "كورونا" في بقية المناطق الأخرى، توفي منهم 117 شخصا؛ وذلك دون احتساب أعداد المصابين في مقاطعة هوبي.
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