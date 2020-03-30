كيف تقوم بقياس ضغط إطارات سيارات بي إم دبليو ؟.. فيديو

نشرت الشركة الألمانية مقطع فيديو للطريقة الصحيحة لكيفية متابعة ضغط الهواء في إطارات سيارة بي إم دبليو وذلك من خلال شاشة المعلومات الموجودة داخل قمرة قيادة السيارة.





وجاء هذا الفيديو في إطار حملة من بي ام دبليو للعملاء للكشف عن طرق ، وخطوات الطرق بعض الخصائص التكنولوجيا في طرازها .

ولم تكتف الشركة بذلك بل قامت بنشر أكثر من مقطع فيديو في الفترة السابقة وذلك لإعادة ضبط المصنع لأنظمة وإعدادات مختلف موديلاتها.

وأكدت الشركة أن ضبط المصنع وإعدادات بيانات السيارة يتم اختياره من الشاشة اللمسية الوسطية في الكونسول ثم يختار بعدها إعادة تعيين بيانات السيارة .

يذكر أن تعرضت شركة "بي إم دبليو"، لانتقادات كبيرة بسبب تغريدة ترويجية نشرتها عبر حسابها بـ"تويتر" استغلت فيها انتشار وباء كورونا.

وأكد موقع "موتور وان"، المتخصص في أخبار السيارات، أن "بي إم دبليو" نشرت تغريدة تروج فيها لموديل i8 الكهربائي، وعلى الرغم من أنها تراجعت الشركة سريعا عن تغريدها وحذفتها من الحساب بعدما تعرضت لسيل من الانتقادات.