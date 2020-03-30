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اقتصاد

تعرف على مزايا التصويت الإلكتروني بالبورصة

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:54 ص
فريد
فريد
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محمد صبيح

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منظومة التصويت الالكتروني E-Magles يساعد مساهمي الشركات علي التصويت عن بعد.

وذكر في تصريحات له اليوم، إن المنظومة الجديدة تتميز بتجنب التجمعات الكبيرة للشركات التي بها أعداد كبيرة من المساهمين، ومساعدة المساهمين الأجانب في تجنب السفر والاعتماد على التصويت عن بعد.

بالاضافة لإقامة اجتماعات مجالس الإدارة في موعدها بشكل يضمن صحة انعقادها ، موضحا أن النظم الجديد يساعد كل مساهم من التصويت الإلكتروني على كل قرار في الجمعية و كذا التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة

‏ويضمن النظام الجديد سرية المعلومات والتحقق من شخصية كل مساهم قبل السماح له بالتصويت، وأيضا التأكد على سبيل الحصر من حضور المساهمين، لضمان صحة قرارات الجمعية.

ويسمح النظام أيضًا بالحضور الفعلي خلال يوم عقد الجمعية مع الأخذ في الاعتبار بنتائج تصويت الأشخاص الذين صوتوا عن بعد.


ويتيح عمل تقارير وافية بنتائج التصويت تتضمن عدد الحضور ونوعية التصويت إذا كان بالحضور الفعلي أو الإلكتروني

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