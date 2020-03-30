محمود الزنفلي: فضلت الاتحاد السكندري على الزمالك وأتمنى اللعب للأهلي

قال محمود الزنفلي، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، إنه تلقى أكثر من عرض خلال تواجده في نادي الرجاء المطروحي وجاء على رأسهم نادي الزمالك.





وأكد الزنفلي خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "فضلت الاتحاد السكندري على عرض الزمالك بسبب الاستقرار بالإضافة إلى استطاعتي في المشاركة والمنافسة على العرض".



