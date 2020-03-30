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رياضة

محمود الزنفلي: فضلت الاتحاد السكندري على الزمالك وأتمنى اللعب للأهلي

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:07 ص
محمود الزنفلي
محمود الزنفلي
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حسن العمدة
قال محمود الزنفلي، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، إنه تلقى أكثر من عرض خلال تواجده في نادي الرجاء المطروحي وجاء على رأسهم نادي الزمالك.

وأكد الزنفلي خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "فضلت الاتحاد السكندري على عرض الزمالك بسبب الاستقرار بالإضافة إلى استطاعتي في المشاركة والمنافسة على العرض".

وعن عروض النادي الأهلي: "لم يتحدث معي أي شخص بشكل شخصي فأنا لا أتحدث مع أي ناد لاحترامي لنادي الاتحاد السكندري، ولكن أتمنى اللعب بكل تأكيد للنادي الأهلي وأي لاعب يتمنى اللعب في النادي الأهلي".
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